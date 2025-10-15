Cum își alege Andreea Esca prietenii. Are criterii dure pentru oamenii din anturajul ei: „Nu mă interesează”

Andreea Esca își alege prietenii după criterii bine definite. Prezentatoarea știe clar cum trebuie să fie oamenii de care se înconjoară și caută o calitate esențială în aceștia. Iată care este.

Ce calitate caută Andreea Esca la prietenii ei

Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a vorbit despre cum trebuie să fie oamenii cu care se înconjoară. Ea își dorește persoane cu care să rezoneze și de la care să poată învăța ceva.

În plus, primul lucru pe care îl caută este simțul umorului.

„Eu, de exemplu, primul lucru pe care îl am în vedere este să aibă simțul umorului. Dacă nu are simțul umorului, poate să fie oricum că nu mă interesează. Să fie o persoană de încredere. Pe urmă să aibă aceeași energie cu tine, aceeași dinamică, pentru că altfel nu ai cum să fii în ritm. Să aveți aceleași preocupări”, a spus știrista în podcastul „Ce mai zici? ”

Cum a ajuns la pupitrul știrilor

Celebra știristă a vorbit despre faptul că nu presa era prima opțiune după ce a terminat liceul. Ea voia să dea la ASE, însă nu a intrat. Eșecul s-a dovedit a fi un real noroc, ani mai târziu.

„Când am terminat liceul am dat la ASE (…) a venit Revoluția exact în anul în care eu urma să termin liceul, s-au schimbat materiile de concurs, drept urmare nu am intrat la ASE. Acesta a fost cel mai mare noroc al meu în viață.

Tatăl meu mi-a zis „Uite că s-a înființat o Facultate particulară de Drept și cred că ar fi foarte bună pentru tine” (…) Când m-am dus la acea facultate alături am văzut că scrie și varianta de jurnalism și era presă scrisă, radio și televiziune și am zis ia hai să intru eu în dreapta în loc să intru în stânga, și așa am ajuns la jurnalism. A fost prima dată când am luat o decizie fără să îmi consult părinții.”, a spus Andreea Esca.

Conform unor informații apărute în presă, vedeta ar încasa în jur de 20.000 de euro pe lună doar din televiziune. Vedeta mai are și propriile afaceri și contracte de imagine. Vedeta are și compania Atelierul de Vise, o firmă care se ocupă de târguri și expoziții, dar și multe contracte de imagine.

