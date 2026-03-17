Elena Cârstea, mărturisiri dureroase despre moartea fiului ei, Brett: „O lecție pentru oricine are copii”

Elena Cârstea a revenit în România după mulți ani și a făcut mărturisiri dureroase la Spynews TV. Artista a vorbit despre moartea fiului său vitreg, Brett, care a decedat la doar 30 de ani.

Elena Cârstea, mărturisiri dureroase despre moartea fiului ei, Brett

Elena Cârstea, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești, s-a întors recent în România după o lungă perioadă petrecută în Statele Unite. Invitată la emisiunea Spynews TV, artista a vorbit cu sinceritate despre momentele care i-au marcat viața, printre care pierderea tragică a fiului ei vitreg, Brett.

Într-un interviu emoționant, cântăreața a povestit despre tragedia care i-a schimbat viața. Brett, fiul ei vitreg, și-a pierdut viața la doar 30 de ani, în urma unei supradoze. „Deci am fost toți cu nervii în pioneze. (…) Cum se întâmplă cu tineretul taurin din ziua de astăzi. (…) A luat o doză în plus de ce aveau ei acolo și a murit. Supradoză. Foarte dureros și foarte adevărat, din păcate, și o lecție pentru oricine are copii, pentru că anturajul strică foarte tare. Se iau unii după alții”, a mărturisit Elena Cârstea în direct la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

Artista a subliniat importanța monitorizării anturajului în care copiii își petrec timpul, transmițând un mesaj puternic părinților: „Fiți atenți la prietenii lor, pentru că anturajul poate avea o influență uriașă asupra alegerilor pe care le fac!”.

Elena Cârstea, în scaun cu rotile la aeroport

Pe lângă întoarcerea emoționantă în România, un alt detaliu a atras atenția fanilor: apariția ei pe aeroport, într-un scaun cu rotile. Cu toate acestea, artista a liniștit rapid orice îngrijorare. „Când am ajuns în aeroport, ca să nu merg, mi-am luat însoțitor. E o chestie normală“, a explicat ea cu calm.

Elena Cârstea, care se află în România pentru a-și revedea familia și prietenii, pleacă duminică înapoi în Statele Unite. Cu toate acestea, mesajul ei rămâne puternic: să ne prețuim sănătatea, familia și să avem grijă de cei dragi, mai ales de tânăra generație.

La începutul anilor 2000, mai precis în 2006, Elena Cârstea a renunțat la viața din România în favoarea întemeierii unei familii alături de americanul Glenn Muttart, fost ofițer de poliție. În aceeași perioadă, cele două fiice adoptive ale artistei, Sanda și Adriana, au ales să urmeze cariere în armata americană.

