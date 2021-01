Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este căsătorită cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani).

Recent, Adela, Radu și cei doi fii ai lor s-au mutat într-o nouă locuință. Mutarea a avut loc pe 24 decembrie. „Ne-am bucurat de o nouă experiență în casa asta nouă care ne aduce deja foarte multă bucurie”, a dezvăluit Adela în mediul online.

Adela Popescu, despre primele zile în noua casă: „Am avut și o provocare”

„În clipa în care am deschis ușa și am intrat, e adevărat că mirosea a curat pentru că fusese o echipă care făcuse curățenie, lucrurile erau așezate, perdelele erau puse. Eu nu știam încă cum arătau perdelele, văzusem doar pozele.

Am avut un sentiment incredibil. Am deschis ușa și am zis: «Doamne, îți mulțumesc că simt asta!». Aveam foarte mari emoții. (…) Prima senzație a fost WOW. Din momentul acela am zis: «Gata, aici rămânem!».

N-am mai dormit nici măcar o dată dincolo. (…) Am avut și o provocare legată de copii. Ne spuneau, în special Alexandru, că el nu dorește să vină la casa nouă, că el vrea să rămână la casa veche”, a completat.

Ajunși în noua casă, unde camera lor era deja amenajată, Alexandru și Andrei nu și-au mai dorit să plece. Adela a menționat și că ea și Radu au riscat și au mizat pe nou, pijamale noi, așternuturi noi, iar fiii lor s-au bucurat foarte tare.

„E o casă exact cum ne-am dorit-o noi. Am ales împreună. E ciudat. Nu e o casă clasică. Avem niște uși care nu se văd. Când ești la etaj, ai impresia că e un hol lung. E destul de straniu pentru, să spunem cei de vârsta a doua.

În dormitor am hotărât să punem un televizor, deși în locuința cealaltă nu aveam. Doar pentru că dormitoarele nu sunt pe același etaj cu livingul. Dacă vrem după ce adorm copiii să ne uităm la un film, să o facem din dormitor [aproape de ei].

În dormitor avem televizorul, patul, dressingurile noastre, baia. Atât. Niciun tablou, comodă, doar noptierele și luminile. Vreau să fie totul aerisit. Strictul necesar”, a mai spus.

Este însărcinată cu al treilea copil?

În urmă cu câteva zile, în mediul online, prezentatoarea TV a publicat o felicitare primită de sărbători de la soacra ei, mama lui Radu. „Anul nou să vă aducă multă, multă sănătate, să vă bucurați de familia voastră frumoasă și unită, de toți cei dragi.

Să aveți liniște și pace, respect, răbdare și multă dragoste. Să vă bucurați de tot ce v-a dat Dumnezeu. Să vină barza cu multă dragoste și să fiți toți 5 sănătoși. Cu multă dragoste, la mulți ani! Mamaia Ilonka”, scrie pe felicitare.

Vineri, 8 ianuarie, Cove, care are COVID-19, va reveni în platoul emisiunii Vorbește Lumea, iar la finalul mesajului din mediul online, Adela a menționat că, pe lângă revenirea lui, mai au o surpriză. Să fie vorba despre sarcină? Vom vedea!

