Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”

Mircea Solcanu (49 ani) luptă cu o tumoare care a recidivat și i-a provocat o semipareză facială. Acesta spune că singurul lucru care îi mai poate salva viața acum este o operație care costă în jur de 40.000 de euro, bani de care nu dispune în prezent.

Mircea Solcanu și operația care i-ar putea salva viața

Mircea Solcanu, o figură marcantă a televiziunii românești, se confruntă cu provocări majore atât în plan personal, cât și profesional. Deși a lăsat în urmă lumina reflectoarelor, viața sa departe de micul ecran nu este lipsită de dificultăți. Acesta a vorbit deschis despre lupta sa cu o problemă medicală gravă și despre piedicile financiare care îi complică existența.

În cadrul unui interviu acordat Spynews, fostul prezentator tv a dezvăluit că tumoarea cu care se confruntă de ani buni a recidivat. Problemele de sănătate au avut deja consecințe vizibile asupra lui, cum ar fi o semipareză la nivelul feței, cauzată de presiunea exercitată de tumoare asupra unui nerv.

Soluția ar fi o intervenție chirurgicală, însă costurile se ridică la peste 40.000 de euro, o sumă pe care fostul prezentator nu și-o poate permite.

„Am oaresce probleme de sănătate cu tumoarea care mi-a recidivat. De-asta, când se uită oamenii la mine, pe partea dreaptă am o ușoară semipareză. Totul e din cauza presiunii pe care o face tumoarea pe un punct nervos. Leacul este flexul. În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții. Este o intervenție costisitoare, dar ar trebui să o fac în străinătate, pentru că în România nu se face. Probabil, este vorba despre peste 40 de mii de euro. Ce să fac? Până la urmă, este singurul lucru sigur din viață: că murim”, a declarat Mircea Solcanu.

Fostul prezentator și-a găsit alinarea în credință

În ciuda dificultăților, Mircea Solcanu își păstrează optimismul și se refugiază în credință. Locuind într-o garsonieră la malul mării, el își petrece timpul lucrând la un radio local și investind în relația sa spirituală. Fostul prezentator participă regulat la slujbele religioase și citește Biblia aproape zilnic.

„Trăiesc într-o garsonieră. Mă chinui de patru ani să o renovez și nu reușesc. M-au părăsit muncitorii. Nu am pus nimic deoparte, pentru că nici nu câștigam într-atât cât să pun. Toți banii mi i-am cheltuit pe călătorii. 12 ani n-am ieșit din casă. Ieșeam doar ca să duc gunoiul și să iau pâine. (…) În fiecare duminică, vin aici (n.r. la biserica catolică). Uneori cânt, alteori citesc. Cum e nevoie. Citesc din Biblie aproape în fiecare zi”, a mai spus acesta.

