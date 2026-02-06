Ringier Media Switzerland achiziționează AdUnit: Extindere strategică a comercializării publicității regionale și digitale la Ringier Advertising

Ringier Media Switzerland a achiziționat AdUnit, o platformă inovatoare pentru publicitate digitală. Acest lucru va eficientiza procesul de rezervare pentru clienți și va sprijini IMM-urile și agențiile.

Ringier Media Switzerland achiziționează AdUnit

Ringier Media Switzerland (RMS) face un pas important spre extinderea și consolidarea poziției sale în publicitatea digitală. Începând cu 1 martie 2026, RMS preia AdUnit, o filială a grupului Goldbach, parte din TX Group. Această mișcare strategică promite să simplifice și să revoluționeze modul în care IMM-urile și agențiile accesează spațiile publicitare de calitate din Elveția.

Platforma AdUnit, un instrument tehnologic avansat destinat agențiilor, editorilor și rețelelor de vânzări, va fi integrată în Ringier Advertising, unitatea de comercializare a RMS condusă de Thomas Passen. Cu această achiziție, RMS își îmbogățește portofoliul cu o soluție care eficientizează rezervările publicitare și oferă rezultate precise pentru clienți.

„Ringier Media Switzerland și Ringier Advertising au avut un an 2025 plin de succes alături de clienții lor din publicitate. Această creștere se bazează pe branduri jurnalistice puternice, credibilitate ridicată și o viziune comună de dezvoltare a produselor publicitare clasice și inovatoare. Adăugarea AdUnit în familia RMS reprezintă un alt pas în această direcție”, a declarat Ladina Heimgartner, CEO al Ringier Media Switzerland.

Thomas Passen, Director General al Ringier Advertising: „Obiectivul este de a atinge impactul publicitar exact acolo unde contează pentru clienți: local, precis și integrat”

Pentru clienții existenți ai AdUnit, lucrurile vor rămâne neschimbate: contactele, serviciile și campaniile în desfășurare vor continua fără întreruperi. Începând cu luna martie, echipa formată din 11 angajați și tehnologia AdUnit vor opera sub umbrela RMS, asigurând dezvoltarea și funcționarea în Elveția. Platforma AdUnit, un adevărat „one-stop-shop” pentru publicitari și agenții, va oferi acces la întregul inventar RMS, precum și la canale digitale externe precum YouTube, TikTok, Meta sau LinkedIn. În plus, opțiunile DOOH (Digital Out of Home), audio și CTV vin să completeze oferta.

„AdUnit completează în mod intenționat această strategie prin tehnologia sa dovedită, expertiza operațională și o bază de clienți solidă. Platforma permite livrarea eficientă și scalabilă a reclamelor regionale, într-un mod sigur pentru branduri. Totodată, poate fi integrată cu inițiativele existente ale RMS, cum ar fi soluțiile din sectorul Digital Out of Home, precum Livesystems. Obiectivul este de a atinge impactul publicitar exact acolo unde contează pentru clienți: local, precis și integrat”, a subliniat Thomas Passen, Director General al Ringier Advertising.

Cu această achiziție, RMS lansează un mesaj clar pe piața publicității digitale: integrarea, consolidarea poziției regionale și extinderea strategică a lanțului de valoare sunt priorități. Prin funcționalități precum raportarea complet automatizată, facturarea unică pentru campanii și o strategie multi-DSP, AdUnit promite să reducă semnificativ efortul administrativ, optimizând eficiența pentru toți partenerii implicați. Este o mișcare care reflectă viziunea RMS de a aduce soluții inovatoare atât pentru clienți, cât și pentru marketeri, pregătind terenul pentru o nouă eră a publicității digitale în Elveția.

