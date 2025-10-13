Știrile Libertatea.ro se văd de acum în timp real, în mijlocul orașului, pe ecranele digitale Phoenix Media

Ringier România, prin platforma Libertatea.ro, liderul pieței de știri digitale, anunță un parteneriat strategic cu Phoenix Media, liderul în publicitatea digitală outdoor (DOOH). Cele două companii își unesc forțele pentru a implementa un sistem automat care afișează știrile Libertatea.ro în timp real pe ecranele digitale Phoenix Media din marile zone urbane.



Această colaborare aduce informațiile verificate și relevante produse de redacția Libertatea direct în mijlocul orașului, acolo unde viața se desfășoară în ritm rapid.



Sistemul funcționează printr-un API dedicat care preia automat cele mai noi titluri și imagini de pe Libertatea.ro și le afișează instantaneu pe ecranele digitale din rețeaua Phoenix Media. Conținutul este adaptat formatului outdoor, folosind titluri concise, imagini puternice și texte ușor de citit în mișcare. Astfel, tehnologia conectează jurnalismul digital cu spațiul urban, transformând modul în care publicul interacționează cu știrile.



Scopul parteneriatului este de a crește vizibilitatea Libertatea în spațiul public, de a extinde distribuția conținutului dincolo de mediul online și de a promova jurnalismul modern, actualizat automat și bazat pe informații verificate.



„Colaborarea cu Phoenix Media, un trend setter in zona de Digital Outdoor, este un exemplu clar al direcției în care merge Ringier România: îmbinarea conținutului editorial de calitate cu cele mai noi tehnologii de distribuție. Este o inițiativă care amplifică relevanța brandului Libertatea și aduce informația acolo unde este publicul – în mișcare, în spațiul urban” a declarat Andrei Bereandă, Managing Director, Ringier România Media.



„Pentru Phoenix Media, acest parteneriat continuă viziunea noastră de a transforma comunicarea outdoor într-o platformă inteligentă, conectată și relevantă pentru public. Ne bucurăm să colaborăm cu Libertatea, un brand puternic care aduce conținut de calitate și credibilitate într-un format adaptat erei digitale”, a afirmat Dio Boaca, CEO Phoenix Media.



„Jurnalismul de calitate trebuie să fie viu, prezent și accesibil. Libertatea este un brand care trăiește odată cu orașul, iar acest proiect ne permite să fim acolo unde oamenii au nevoie de noi – în stradă, în timp real, cu informații verificate și esențiale”, a declarat Dorin Chiotea, redactor-șef Libertatea.



„Acest parteneriat marchează o etapă importantă în felul în care ajungem la cititori. Ne bucurăm să aducem jurnalismul Libertatea în mijlocul orașului, într-un format modern, vizibil și dinamic”, a adăugat Narcis Anton, Digital & Content Distribution Manager, Ringier România Media.



Prin colaborarea dintre Libertatea.ro și Phoenix Media, jurnalismul transcende spațiul digital și devine o prezență activă și vizibilă în ritmul orașului, oferind informații esențiale, în timp real.

Urmărește-ne pe Google News