Ringier România lanseză 4 noi show-uri video originale, care aduc inspiraţie, amuzament și poveşti reale! Cele 4 formate fresh au fost gândite să te inspire, să te facă să râzi, să te pună pe gânduri și să-ți arate povești adevărate, fără filtre. Iată despre ce producții este vorba!

Dincolo de copertă – cărțile care schimbă vieți

Jurnalista Denisa Macovei aduce vedete, creatori de conținut și oameni cool să povestească despre cărțile care i-au transformat. Bonus: volumele recomandate ajung în biblioteci din mediul rural și școli unde chiar contează, cu ajutorul Fundației Ringier.



Vocea binelui – unde binele chiar se aude

Cu Oana Dumitriu la microfon, emisiunea scoate la lumină povești reale despre oameni și organizații care fac diferența – de la sprijin pentru copii abandonați la lupta împotriva violenței domestice. Un show cu emoție și impact.



Ce nu știai despre – fun facts & confesiuni

Prezentată de Mara Coman, emisiunea vine cu întrebări-fulger, adevărat sau fals și detalii surprinzătoare despre invitați. Relaxat, interactiv și plin de momente pe care nu le găsești nicăieri altundeva.

VIVA! Couple – dragoste în direct, fără scenariu

Un format fără moderator, doar cupluri reale și discuții pe bune. Întrebări amuzante, răspunsuri sincere și multă chimie – pentru că iubirea adevărată nu are nevoie de filtre.

Andrei Bereanda Managing Director Ringier România: „Ringier România, singurul publisher digital international prezent in Romania, continuă să investească în premium video și digital – două direcții esențiale pentru viitorul media. Noile formate video originale pe care le lansăm demonstrează angajamentul nostru pentru calitate, inovație și relevanță. Credem în puterea storytelling-ului vizual de a inspira, de a informa și de a crea conexiuni autentice cu publicul. Aceste producții reprezintă un pas important în consolidarea poziției noastre de lider în zona de premium digital video, și în dezvoltarea unui conținut adaptat unei generații care consumă conținut rapid, vizual și interactiv si pe diferite platforme.”

Ionela Lupu, Video Manager Ringier Romania: „Credem că video-ul unește creativitatea cu tehnologia, aducând impact și relevanță. Fiecare proiect e o ocazie de a inova și de a construi povești vizuale care inspiră și conectează publicul. Aceste patru producții sunt doar începutul.”

