„Vocea binelui”, un proiect video dedicat cauzelor sociale, lansat de Ringier România Media

„Vocea binelui” este un nou proiect al Ringier România Media, ce va avea premiera pe 27 septembrie, de la orele 12:00. Emisiunea o va avea ca primă invitată pe Mirela Retegan.

„Vocea binelui”, proiec dedicat cauzelor sociale

Emisiunea online „Vocea binelui” va fi prezentată de Oana Dimitriu, director al Fundației Ringier și își propune să aducă în fața publicului povești reale, voci autentice și reprezentanți ai organizațiilor care luptă pentru cauze esențiale din societatea românească.

Fiecare episod va aborda o temă diferită, de la situația copiilor abandonați și provocările mamelor singure, până la combaterea violenței domestice și alte probleme sociale majore.

Noua emisiune video marchează un pas important în direcția promovării cauzelor sociale și a organizațiilor care contribuie la schimbarea în bine a societății.

„Vocea binelui” își propune să devină un spațiu de dialog, inspirație și implicare, arătând publicului că binele poate fi făcut în multe forme și că are nevoie de susținere constantă.

Primul invitat al acestei emisiuni este Mirela Retegan, fondator al fenomenului „Gașca Zurli”.

Cine este Oana Dimitriu

Parte din echipa Fundației Ringier, Oana Dumitriu coordonează proiecte de responsabilitate socială și dezvoltă parteneriate cu organizații nonprofit. Oana are o vastă experiență în managementul de proiecte sociale și o pasiune autentică pentru inițiativele care aduc schimbări reale în comunitate.

„Sunt încântată să fiu gazda emisiunii „Vocea binelui”! Pentru mine, această emisiune este o șansă minunată să stau de vorbă cu oameni care pun suflet în tot ceea ce fac, și să aflu secretele din spatele proiectelor care chiar schimbă vieți. Îmi doresc ca, prin fiecare episod, să inspirăm cât mai mulți oameni să se implice în cauze sociale, și să demonstrăm că fiecare gest de bunătate contează”, a afirmat Oana Dimitriu.

Fundația Ringier s-a remarcat prin campanii de impact, sprijinind copii cu afecțiuni grave, prin strângeri de fonduri pentru tratamente medicale complexe, și promovând inițiative care susțin incluziunea socială. Prin parteneriate strategice, fundația reușește să aducă speranță și soluții acolo unde nevoia este cea mai mare.

