„Ce nu știai despre”, un format relaxat și interactiv, realizat de Ringier România Media. Emisiunea va fi prezentată de Mara Coman

„Ce nu știai despre” este un nou format media realizat de Ringier România, emisiunea fiind prezentată de jurnalista Mara Coman. Primul episod va avea premiera pe 29 septembrie, începând cu ora 17:00.

„Ce nu știai despre”, cea mai nouă emisiune marca Ringier România Media

Ringier România Media continuă să își diversifice portofoliul de conținut video și lansează „Ce nu știai despre”, o emisiune bilunară prezentată de jurnalista Mara Coman. Primul episod o va avea ca invitată pe Dana Rogoz.

Exclusivitatea ediției are în prim-plan o fotografie inedită: invitatul aduce o imagine personală, care nu a mai fost publicată si care are în spate o poveste cu semnificație specială.

„Ce nu știai despre” își propune să aducă mai aproape de public persoane cunoscute din diverse domenii, dezvăluind aspecte mai puțin știute despre viața lor: ce le place, ce nu le place, ce îi enervează și cum arată momentele lor de zi cu zi.

Structura emisiunii cuprinde trei rubrici:

Întrebări directe

Adevărat sau Fals

Răspunsuri-fulger

Cine este Mara Coman

Mara Coman este jurnalist de lifestyle, cu o carieră de peste 20 de ani în presa glossy pentru femei. A fost redactor-șef al publicațiilor Glamour, Marie Claire și Harper’s Bazaar, lansând primele două branduri media în România. Din 2022, Mara și-a dezvoltat propriul proiect editorial online, maracoman.ro, unde creează conținut dedicat comunității sale de cititori.

„Cred că un jurnalist bun trebuie să se poată exprima și să-și adapteze mesajul pe diverse platforme și formate: print sau online, text sau video. De aceea nu mi-a fost teamă ca, după mai bine de 20 de ani de lucrat în print, să continui în online. Iar un proiect video este, pentru mine, o continuare firească. Și, recunosc, e și o provocare”, a afirmat Mara Comand înainte de premiera emisiunii „Ce nu știai despre…”

„Emisiunea „Ce nu știai despre” își propune să aducă mai aproape de noi persoanele publice. Este un format dinamic, relaxat, cu întrebări variate – când serioase, când amuzante, care conturează personalitatea fiecărui invitat. Mă bucur mult că am lansat acest proiect în colaborare cu Ringier România, unde am avut primul meu job: redactor la revista Unica, în anul 2000, pe când eram studentă”, a mai spus jurnalista.

Foto: Radu Chindriș

