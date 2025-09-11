Ringier România lansează un nou format video: VIVA! Couple

Ringier România lansează azi, 11 septembrie, un nou format video: VIVA! Couple, o emisiune bilunară, ce va fi difuzată exclusiv pe Viva.ro si pe canalul de youtube VIVA! Romania, joia, de la ora 20:00.

VIVA! Couple va fi o emisiune cu și despre cupluri, fie că vorbim de relații de lungă durată sau despre relații la început de drum.

Spre diferență de alte producții, emisiunea VIVA! Couple nu va avea moderatori, mizând doar pe legătura dintre cei doi parteneri invitați. Formatul se bazează pe o serie de întrebări directe, amuzante, provocatoare, prin care cei doi află lucruri noi unul despre celălalt și își dezvăluie personalitatea în fața publicului.

Noul show vrea să ofere publicului ocazia de a cunoaște mai bine cuplurile care inspiră sau stârnesc curiozitatea, din lumea mondenă din România, într-un cadru relaxat și autentic, unde umorul, provocările și sinceritatea dau naștere unor conversații memorabile.

„Prin VIVA! Couple ne dorim să aducem în atenția publicului un tip diferit de conținut, axat pe autenticitate și pe frumusețea interacțiunilor reale dintre parteneri. Este o emisiune care celebrează complicitatea, sinceritatea și bucuria de a împărtăși povești de viață”, spune Dana Enache, redactor sef al VIVA!, Unica.ro si Avantaje.

Protagoniști ai primei ediții VIVA! Couple sunt Iustina și Cornel Luchian, foști concurenți la Insula Iubirii.

Lansarea VIVA! Couple marchează o nouă etapă în strategia editorială a Viva.ro, care continuă să inoveze și să creeze formate video originale, adaptate la preferințele audienței digitale.

