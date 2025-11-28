Parteneriatul strategic dintre Phoenix Media şi Ringier România atinge un nou nivel – informațiile vor fi localizate automat cu ajutorul AI

Parteneriatul strategic dintre Ringier România și Phoenix Media atinge un nou nivel – știrile Libertatea și GSP vor fi localizate automat cu AI și preluate ulterior pe ecranele digitale din orașe, în funcție de interesele oamenilor care locuiesc în zonă.

Într-un interviu pentru paginademedia.ro, Dio Boacă, CEO-ul Phoenix Media, a vorbit despre ce presupune, de fapt, noua colaborare dintre compania sa și Ringier România.

„Ştirile Libertatea şi GSP sunt preluate, dar este mai mult decât atât. Informaţiile vor fi localizate. De exemplu, dacă avem ştiri care sunt de interes pentru elevi, părinţi sau profesori, acestea vor apărea pe ecrane din apropierea şcolilor. Ceea ce este foarte important prin acest parteneriat strategic, noi introducem zona de puncte de interes în content, nu numai în publicitate”, a explicat el.

Cum va contribui inteligența artificială la localizarea informațiilor

„Cu ajutorul AI se va stabili în mod automat care este cea mai bună localizare. De exemplu, dacă va fi o informaţie de interes pentru Sectorul 1 – se opresc gazele, să zicem – ea va fi afişată doar acolo, nu şi în Sectorul 4”, a adăugat Dio Boacă, CEO-ul Phoenix Media.

În ceea ce privește monetizarea conținutului, el a ținut să explice că parteneriatul dintre Phoenix Media și Ringier România nu înseamnă doar conținut: „Ne gândim la o formulă de monetizare comună a conţinutului. Tot ce înseamnă bannere de diverse dimensiuni se poate insera automat şi pe ecranele video”, a anunțat Dio Boacă.

Urmărește-ne pe Google News