Roxana Cristolovean se alătură echipei Ringier România și este noul Head of Media Development & Partnerships

Roxana Cristolovean s-a alăturat echipei Ringier România, în rolul de Head of Media Development & Partnerships.

Cu o experiență solidă în media, inovație și parteneriate strategice, Roxana a coordonat proiecte complexe în zona digitală și video, contribuind la dezvoltarea unor inițiative cu impact pe piața locală.

În noul său rol, Roxana va fi responsabilă de dezvoltarea de noi fluxuri de venituri, lansarea de produse media inovatoare și consolidarea parteneriatelor strategice. Ea va coordona proiecte în zone precum retail media, video premium, colaborări cu influenceri și altele, contribuind astfel la extinderea și diversificarea portofoliului Ringier România.

„Mă bucur să mă alătur echipei Ringier România și să contribui la dezvoltarea unor proiecte media inovatoare, cu impact real atât pentru parteneri, cât și pentru public. Cred cu tărie în puterea colaborării și a creativității și sunt entuziasmată să lucrăm împreună pentru a construi inițiative care să aducă valoare și inspirație pe piața locală”, a declarat Roxana Cristolovean.

