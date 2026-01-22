Ringier România și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele într-un parteneriat strategic

Ringier România își redefinește viitorul printr-un parteneriat strategic cu Mediaposte Hit Mail, un lider în logistică și fulfillment. Această colaborare promite să transforme modul în care produsele editoriale ajung la cititori, oferind o infrastructură modernă și adaptabilă.

Într-o lume în continuă schimbare, unde preferințele consumatorilor și diversitatea produselor sunt în continuă creștere, optimizarea proceselor logistice devine o prioritate. Ringier România, un nume consacrat în industria editorială, a decis să externalizeze operațiunile logistice și depozitul către Mediaposte Hit Mail. Această decizie strategică este considerată un pas esențial în profesionalizarea lanțului logistic, permițând companiei să se concentreze pe crearea de conținut de calitate.

„Aceasta mutare ne permite să construim o logistică modernă, predictibilă și scalabilă. Este un pas esențial pentru a susține planurile noastre ambițioase de creștere și pentru a oferi partenerilor noștri un nivel superior de serviciu.”, afirmă Dana Costache, Director Operațional Ringier România.

Beneficiile acestui parteneriat sunt multiple: procese mai rapide, trasabilitate îmbunătățită, timpi de livrare optimizați și o capacitate crescută de gestionare a volumelor mari.

Privind spre 2026, Ringier România își propune lansarea unor noi colecții, axate pe experiențe premium și ediții speciale. „Ne dorim să construim pe termen lung, cu parteneri puternici și infrastructură pregătită pentru viitor. Mutarea la Mediaposte Hit Mail ne oferă stabilitatea și flexibilitatea necesare pentru a accelera planurile mari pe care le avem pentru 2026 și anii următori, atât pentru cei care cumpără produsele de la chioșcurile de ziare, magazinele de presă din mall-uri sau online.”, declară Andrei Bereandă, General Manager Ringier România.

Marian Seitan, fondator & CEO, Mediaposte Hit Mail, subliniază: „Suntem bucuroși să punem la dispoziția noului nostru partener strategic, Ringier România, resursele noastre logistice și expertiza acumulată de-a lungul a 29 de ani de activitate pe piața locală. Parteneriatul se bazează pe infrastructura noastră logistică modernă, care include un depozit de 19.000 mp, situat în Chitila și operat la cele mai înalte standarde, precum și pe platformele informatice și know-how-ul dezvoltat în timp. Totodată, beneficiem de stabilitatea și experiența oferite de apartenența, din 2009, la Grupul La Poste (Poșta Franceză), unul dintre cele mai mari și solide grupuri logistice europene, deținut de statul francez.”

Acest parteneriat susține și dezvoltarea platformei Colecții Libertatea cel mai mare hub din România dedicat colecționarilor.

În 2025, platforma a gestionat peste 150.000 de comenzi, iar în 2026 sunt planificate lansări și experiențe speciale pentru cei pasionați de colecționabile. Aceasta este dovada că, prin investiții inteligente, inovație și colaborări strategice, companiile pot răspunde cerințelor tot mai ridicate ale pieței și pot oferi servicii de calitate superioară clienților lor.

