Cum a fost prima zi la Impact Bucharest 2025. Libertatea e partener strategic la evenimentul care o aduce în România pe Michelle Obama

Impact Bucharest 2025 a debutat miercuri, 17 septembrie, cu o mulțime de evenimente și conversații pe diverse subiecte din zona business și tehnologie. Ediția din acest an marchează, pentru prima oară în România, și prezența fostei Prime Doamne a Stetelor Unite, Michelle Obama.

Impact Bucharest 2025 a transformat prima zi într-o adevărată sărbătoare a leadership-ului și inovației, oferindu-le participanților oportunitatea de a întâlni personalități marcante din diverse domenii. Lideri internaționali care au influențat semnificativ evoluția țărilor lor au ajuns la București, atrăgând un număr impresionant de auditori dornici să asiste la discursuri inspiraționale și discuții de pe scena principală.

Programul a fost diversificat, incluzând competiția pentru startup-uri, Impact Arena, workshop-uri tematice și mese rotunde interactive.

Evenimentul, care o aduce pe Michelle Obama în România, este susținut strategic de Libertatea, oferind publicului acces la momente de inspirație și idei inovatoare. Impact Bucharest 2025 se conturează a fi un catalizator pentru schimbare, încurajând liderii și participanții să gândească vizionar și să acționeze pentru un viitor mai bun.

Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, și Dorin Chioțea, redactor-șef la Libertatea.ro, au fost miercuri pe scenă, aducând perspective valoroase și noi puncte de vedere din industria media în discuție.

Dorin Chioțea a moderat, la Inspire Stage, o discuție despre leadership în industriile creative la care au participat Marina Coanda BunDac (Bonte), Ioana Enache (MARe museum) și Dragoș Ilie, de la Universitatea de Artă din Iași.

La rândul său, Andrei Bereandă a participat la o discuție foarte interesantă despre „SEE Consumer Trends Forecast: Winning Strategies for Value Growth”. Moderată de Michał Wąsowski, jurnalist la portalul de știri financiare money.pl, discuția s-a purtat între Andrei Bereandă, Gabriela Nistor, CEO Salt Bank, prima bancă românească 100% digitală, parte a Grupului Banca Transilvania, și Todi Prutean, vicepreședinte de marketing de produs la FintechOS.

„La Ringier România, credem în puterea ideilor, a dialogului și a comunității de a genera schimbări semnificative. Parteneriatul cu Impact Bucharest este încă un mod în care susținem inovarea, leadershipul și progresul în societatea noastră”, a declarat, pe scena evenimentului, Andrei Bereandă.

