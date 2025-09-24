Apel pentru apărarea colectivă a jurnalismului. Ce trebuie să știi despre World News Day 2025. #HoldTheLine

Ziua Mondială a Știrilor (World News Day), programată pentru 28 septembrie, este un apel la unitate adresat industriei media globale în fața amenințărilor crescânde la adresa libertății presei.

Evenimentul este organizat de World Association of News Publishers (WAN-IFRA), al cărei președinte este Ladina Heimgartner. Scopul evenimentului este de a atrage atenția publicului asupra rolului crucial al jurnaliștilor în furnizarea de informații credibile, esențiale pentru cetățeni și democrație.

De ce este importantă Ziua Mondială a Știrilor

Compania Ringier, alături de publicația Blick, sunt parteneri ai World News Day 2025. AG Sulzberger, președintele The New York Times, a atras recent atenția asupra unui „manual anti-presă” folosit de lideri autoritari pentru a submina instituțiile democratice. Sulzberger a îndemnat jurnaliștii să apere profesia și să demonstreze importanța sa.

Ziua Mondială a Știrilor oferă organizațiilor de presă oportunitatea de a-și demonstra angajamentul față de jurnalismul bazat pe fapte. Participanții pot:

Promova alfabetizarea media și integritatea informațiilor;

Accesa materiale oficiale de campanie pentru a-și amplifica eforturile;

Contribui la combaterea dezinformării.

Conform WAN-IFRA, campania reamintește publicului global că adevărul, faptele și jurnalismul contează, într-o perioadă în care dezinformarea se răspândește rapid.

Participarea este deschisă organizațiilor de știri, redacțiilor și organizațiilor de sprijin media. Cei interesați se pot înregistra pentru a primi materiale oficiale de campanie și pentru a se alătura acestui efort global. Formularele de înscriere sunt disponibile online, iar întrebările pot fi adresate la adresa de email [email protected].

Despre Ziua Mondială a Știrilor

Evenimentul este organizat de WAN-IFRA, Canadian Journalism Foundation și Project Kontinuum, în parteneriat cu organizații dedicate consolidării rolului jurnalismului de încredere la nivel mondial. Summit-ul Global privind Dezinformarea, aflat la a cincea ediție, a abordat recent una dintre cele mai mari amenințări continue la adresa democrației. În paralel, administrația SUA și-a intensificat eforturile de a suprima libertatea presei, negând în același timp acest lucru. AG Sulzberger a subliniat gravitatea situației: „Democrația este în retragere în întreaga lume. Aspiranții la putere subminează legile, normele și instituțiile care sunt temelia societăților libere. O țintă primară a acestui proiect este presa – pentru că atunci când jurnaliștii sunt împiedicați să ofere publicului informații independente, devine mult mai ușor pentru cei aflați la putere să acționeze cu impunitate”.

