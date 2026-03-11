Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pentru anul 2026, într-un moment în care discuțiile politice din Coaliție sunt încă în desfășurare. Documentul conturează un an cu cheltuieli în creștere accelerată, investiții mai mari și un deficit bugetar care rămâne la un nivel ridicat, în ciuda încercărilor de ajustare fiscală.

Venituri sub nivelul cheltuielilor: deficit de peste 135 de miliarde de lei

Proiectul estimează venituri de 391,7 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile ajung la 527,4 miliarde de lei, ceea ce generează un deficit de aproximativ 135,7 miliarde de lei. În paralel, Guvernul își asumă credite de angajament de peste 712 miliarde de lei, pentru proiecte care se vor întinde pe mai mulți ani, notează Antena 3.

Potrivit calendarului discutat în Coaliție, bugetul ar urma să fie adoptat de Guvern joi și trimis vineri în Parlament, unde va fi dezbătut în procedură accelerată.

Deficitul rămâne ridicat, dar autoritățile promit ajustări

Pentru anul 2026, deficitul bugetar este proiectat la 6,2% din PIB, cu o scădere estimată la 5,1% în 2027. În varianta ESA, deficitul este calculat la 6% din PIB, urmând să coboare la 3,2% în 2029, cu obiectivul de a se încadra în regulile europene începând cu 2031.

Ministerul Finanțelor subliniază în document că „veniturile totale cresc la 36% din PIB față de anul trecut”, în timp ce cheltuielile sunt mai mari cu 55,5 miliarde de lei.

Bugetul pentru investiții primește o majorare consistentă, de 25,6 miliarde de lei, ceea ce ridică ponderea acestora la peste 8% din PIB, față de 7,2% anul trecut. Guvernul mizează pe proiecte de infrastructură, dezvoltare locală și programe de mediu pentru a susține această creștere.

1,7 miliarde de lei pentru pachetul destinat seniorilor cu venituri mici

Un capitol important al bugetului pe 2026 îl reprezintă sprijinul acordat persoanelor vârstnice, într-un context în care inflația și costurile ridicate ale traiului continuă să afecteze puterea de cumpărare a pensionarilor. Guvernul alocă 1,7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate destinat seniorilor cu venituri mici, măsură menită să atenueze presiunile financiare asupra celor mai vulnerabile categorii. Potrivit Ministerului Finanțelor, aceste fonduri sunt gândite pentru a „asigura un sprijin financiar suplimentar persoanelor vârstnice aflate în dificultate”, completând astfel creșterile bugetare deja prevăzute pentru plata pensiilor. În paralel, autoritățile susțin că măsurile sociale din bugetul pe 2026 urmăresc să protejeze nivelul de trai al pensionarilor, în condițiile unui deficit bugetar încă ridicat.

Bugetul mai include finanțări importante pentru programe sociale, printre care:

– 1,53 miliarde lei pentru programul „Masă sănătoasă” în școli

– 15,48 miliarde lei pentru servicii sociale destinate copiilor și persoanelor cu dizabilități

Documentul mai prevede fonduri pentru infrastructura rutieră locală, protecția mediului și dezvoltarea comunităților.

Compensări la energie și sprijin pentru autoritățile locale

În cazul în care mecanismele actuale nu acoperă cererile de decontare, Guvernul a prevăzut sume suplimentare pentru compensarea costurilor la energie: 1,75 miliarde lei pentru Ministerul Muncii și 2 miliarde lei pentru Ministerul Energiei.

Totodată, 27,7 miliarde lei din TVA vor fi transferate către bugetele locale pentru finanțarea serviciilor sociale, transportului elevilor și programelor educaționale.

Cum se împart veniturile din impozitul pe venit

Distribuția veniturilor din impozitul pe venit rămâne una orientată către autoritățile locale:

– 63% către comune, orașe și municipii

– 15% către consiliile județene

– 6% către fondurile gestionate de acestea

– 14% într-un mecanism național de echilibrare

– 2% pentru instituțiile locale de spectacole

Un buget ambițios, dar cu presiuni majore

Proiectul bugetului pentru 2026 arată o creștere a investițiilor și a programelor sociale, însă deficitul ridicat și dependența de credite de angajament ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea pe termen lung. Dezbaterile din Parlament vor arăta dacă actuala formă a bugetului va rămâne neschimbată sau va suferi ajustări importante.

