De ce a fost Loredana interzisă la TV: „Nu mi-a fost frică niciodată de scenă și de a fi altfel”

Loredana este una dintre artistele care se află în permanenţă în atenția publicului datorită stilului său nonconformist și alegerilor îndrăznețe. De-a lungul timpului, vedeta a fost subiectul multor discuții, iar unele decizii ale industriei au lăsat impresia că autenticitatea și curajul său artistic nu sunt mereu pe placul tuturor.

De ce a fost Loredana interzisă la TV

Loredana a povestit pentru revista VIVA! despre începuturile carierei sale, perioada cenzurii comuniste și provocările care au transformat-o într-un simbol al curajului și libertății de exprimare. Cariera sa a fost marcată de momente istorice, interdicții și o atitudine rebelă care i-a cucerit pe români, dar i-a atras și antipatia regimului comunist.

La doar 14 ani, Loredana a intrat în atenția publicului câștigând concursul „Steaua fără nume”, deși regulamentul cerea participanți de minimum 17 ani. Talentul său incontestabil i-a convins pe membrii comisiei, iar condiția să nu-și dezvăluie vârsta a fost un detaliu minor în fața potențialului său artistic.

„În acele timpuri, nu puteai să cânți pe o scenă sau să fii acceptat în breasla muzicală dacă nu câştigai nişte concursuri importante! Dumitru Moroşanu, Simona Patraulea şi Anca Sandu au fost cei care m-au acceptat în prima etapă la „Steaua fără nume”. Era un concurs în trei etape: trebuia să le câştigi pe toate ca să poți fi desemnat câştigător. Eu am făcut asta, cu 10 pe linie, pentru că se dădeau note pe atunci, iar juriul era unul extrem de exigent. Şi da, am fost primită acolo cu condiţia să nu spun niciodată câţi ani am. Şi am rămas cu chestia asta până în ziua de azi”, a mai spus Loredana pentru sursa menţionată anterior.

La 16 ani, Loredana a devenit cea mai tânără câștigătoare a Festivalului Mamaia, o performanță impresionantă într-o industrie controlată de rigorile stricte ale regimului. Deși victoria i-a adus recunoaștere, a venit și cu un preț: curajul de a ieși din tiparele impuse de comunism a transformat-o rapid într-un „pericol” pentru autorități.

Atitudinea sa curajoasă, atât pe scenă, cât și în afara ei, a transformat-o într-un simbol al libertății pentru o generație dornică de schimbare. Tinerii se regăseau în energia ei, iar regimul o considera un exemplu periculos.

„Devenisem un model periculos pentru tinerii de atunci”, recunoaște Loredana, subliniind impactul pe care muzica și atitudinea sa l-au avut asupra unei societăți sufocate de constrângeri.

Interdicția de a apărea pe micul ecran a fost o lovitură dură, dar nu a reușit să o oprească. Publicul a continuat să o susțină, iar albumul său a devenit preludiul unei revoluții care avea să schimbe România în 1989.

Astăzi, Loredana privește în urmă cu mândrie și recunoștință. A reușit să spargă codurile impuse de regim și să își urmeze visul, în ciuda obstacolelor.

„Nu mi-a fost frică niciodată de scenă și de a fi altfel”, a spus artista, explicând că autenticitatea și curajul au fost mereu armele sale cele mai puternice.

„O muzică imprerialistă care trebuie interzisă”

Succesul fulminant al Loredanei a atras nu doar atenția publicului, ci și ochii vigilenți ai regimului comunist.

„Cenzura comunistă şi chiar mulţi colegi de breaslă spuneau că e o muzică imperialistă care trebuie interzisă!”, a mai povestit artista. Stilul ei inovator, mișcările scenice neobișnuite și nonșalanța au fost considerate provocatoare.

În 1988, lansarea albumului „Bună seara, iubite!” a fost un adevărat cutremur în muzica românească. Cu peste 1,5 milioane de exemplare vândute, albumul produs de Adrian Enescu și scris pe versurile poetului Lucian Avramescu a spart toate barierele, oferind publicului o combinație de muzică electronică și mesaje îndrăznețe.

„A fost o revoluție! Un tsunami! Am devenit peste noapte un superstar şi, totodată, o problemă pentru regim”, mărturisește Loredana.

