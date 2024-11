Loredana Groza, în ținute haute couture pe scena Sălii Palatului: „Am colaborat cu designeri de pe întreg mapamondul”

Loredana Groza (54 ani)a susținut un show uimitor la Sala Palatului, unde a sărbătorit 40 de ani de carieră, precum și 30 de ani de la primul concert în această locație dorită de mulți artiști. Cântăreața a făcut senzație cu ținutele pe care le-a schimbat pe parcursul concertului.

Loredana Groza, ținute spectaculoase la Sala Palatului

Loredana Groza este unul dintre artiștii români care au reușit să rămână în trending și care reușește de fiecare dată să se reinventeze. Cu o carieră de 40 de ani în muzică, artista continuă să umple sălile de concerte, oferindu-le spectatorilor un show de neuitat.

De data aceasta, Lori a concertat la Sala Palatului unde a schimbat câteva ținute pentru care, spune ea, a colaborat cu designeri din întreaga lume, pentru a se asigura că vor oferi un plus show-ului ei.

„Am început să lucrez la show -ul Forever din 2023. Am scris mai întâi povestea. De la ea a pornit totul. Călătoria prin viața mea în cântec. 40 de ani de muzică, 30 de ani de la primul meu concert “Atitudine” de la Sala Palatului. Apoi am început să concep costumele chiar înainte de a finaliza playlist-ul show-ului.

Am colaborat cu designeri de pe întreg mapamondul inclusiv România”, a povestit Loredana Groza pe pagina sa de Instagram.

Artista a dezvăluit că a făcut câteva schițe cu ținutele pe care și le dorește înainte de a le trimite designerilor. Și totul a ieșit așa cum a visat. Aceasta a precizat că rochiile sunt făcute toate pe comandă, fiind nevoie de sute de ore pentru a fi realizate.

„Le-am trimis întâi schițe cu viziunea mea. Toate costumele sunt custom made și au necesitat sute de ore pentru a fi finalizate, toate pietrele, broderiile, accesoriile fiind realizate manual. Cum se spune în termeni de fashion, costumele sunt haute couture. M-am ocupat personal ca ele să fie gata la timp și conform schițelor”, a precizat Loredana.

Artista a lansat două piese noi

În timpul show-ului de la Sala Palatului, Loredana a lansat și o piesă nouă, „TLS”, în colaborare cu YNY Sebi. Artista a mărturisit că a lucrat timp de jumătate la an pentru alegerea unui playlist, fiind nevoită să aleagă din sutele de piese aflate în repertoriul său.

„Pentru finalizarea play list-ului am lucrat 6 luni pentru ca a trebuit sa aleg din sutele de cântece din repertoriul meu, marea majoritate fiind scrise de mine în decursul a 4 decenii, parcurgând cronologic toate cele 23 de albume lansate până acum”, a subliniat cântăreața.

„Multe din cântece n-au mai avut loc în playlist-ul final din păcate. Am reorchestrat și remixat multe din piese și cu ocazia asta am lansat un nou cântec și videoclip “Scântei de timp”. Tot acum am lansat și cântat pe scena și „TLS” noul cântec în colaborare cu YNY Sebi”, a mai spus Loredana în mediul online.

