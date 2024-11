Adriana Bahmuțeanu, apel către instituțiile statului să-și ia copiii acasă. Ce se poate întâmpla dacă Maximus și Eduard nu ajung la jurnalistă. „E plin de alcool în casa aia, e plin de nenorociri…”

Adriana Bahmuțeanu încearcă din răsputeri să-și ia copiii acasă după moartea lui Silviu Prigoană. Băieții jurnalistei locuiesc în casa tatălui lor, care s-a stins din viață în urmă cu o săptămână.

Adriana Bahmuțeanu cere ajutorul instituțiillor statului pentru a-și aduce copiii acasă

După decesul lui Silviu Prigoană, ce a avut loc pe 12 noiembrie 2024, Adriana Bahmuțeanu se străduiește să-i ia pe Maximus și pe Eduard acasă, pentru a sta cu ea. Jurnalista își exprimă zilnic durerea prin care trece pentru că nu poate avea băieții aproape. Și spune că tot ceea ce se petrece în această perioadă este asemănător cu un alt caz îngrozitor care a șocat România acum câțiva ani. Adriana Bahmuțeanu cere instituțiilor statului să intervină pentru ca Maximus și Eduard să fie duși în domiciliul ei.

„Ar trebui ca instituțiile statului să intervină. E cazul Caracal 2. Am făcut plângeri penale. Cine e în casă, ce adulți sunt în casa aia? N-are voie nimeni. Legal, copiii sunt în custodia mea, în tutela mea. Ar trebui să intervină Procuratura, să deschidă dosar penal. Legal, copiii trebuie aduși în domiciliul meu de către frații vitregi. Dacă refuză să vină, li se spune că e gata, casa se închide. Dacă nu, intră trupele speciale. Ca la Caracal.

Trebuie să se deschidă ancheta penală, am făcut apel la procurorul general, ca să poată să intră forțele de ordine să-i ia de acolo. Eu ce fac dacă îi droghează, dacă îi omoară, ceva? Cine răspunde dacă un copil se lovește, se îmbată? Cine răspunde? E plin de alcool în casa aia, e plin de nenorociri…

În afară de impactul psihologic. Sunt șocați de moartea tatălui lor, sunt în șoc emoțional, mama nu este lângă ei să-i aline, să-i iubească, să-i mângâie… Ce înseamnă asta?”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru libertatea.ro.

Adriana Bahmuțeanu, apel către Honorius și Silvius: „Vă implor dați-mi o șansă să fiu parte din familie!”

În cursul zilei de miercuri, 20 noiembrie, Adriana Bahmuțeanu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care le cere copiilor cei mai ai lui Silviu Prigoană, Honorius și Silvius, să îi permită să facă parte din familia lor.

„Dragii mei Honorius și Silvius, Vă scriu acum, cu inima deschisă și cu sinceritatea pe care doar timpul și regretele o pot aduce. Mereu am știut că, oricât m-aș fi străduit, nu am reușit să fiu cu adevărat mama de care aveați nevoie, mama care să umple golul lăsat în viața voastră. Am făcut greșeli, iar viața nu ne-a fost blândă, dar vreau să știți că în sufletul meu a existat mereu dorința de a vă fi aproape, de a vă arăta iubirea pe care o meritați.



Astăzi, în ceasul de seară al vieții, vă cer doar să mă înțelegeți, să priviți dincolo de greșelile mele și să înțelegeți cât de mult am suferit și eu. Nu vă scriu pentru bani, nu vreau niciun cent din averea pe care tatăl vostru a lăsat-o. Semnez orice hârtie, orice document, doar ca să vă asigur de asta. Averea mea nu este în bani, ci în iubirea pe care o simt pentru copiii mei. Ei sunt totul pentru mine, la fel cum știu că și voi ați fost totul pentru tatăl vostru.



Vă implor, lăsați ura deoparte și dați-mi o șansă să fiu parte din familie, să putem funcționa împreună, să aducem puțină pace în sufletele tuturor. Nu vă cer să mă numiți „mamă,” dar vă cer doar să mă vedeți ca pe cineva care a încercat, care a iubit și care acum nu mai vrea decât o reconciliere. Nu vreau decât să lăsăm în urmă toată durerea și să construim un pod peste amintirile grele. Știu că e greu, știu că poate nu îmi veți răspunde. Dar vă rog, din toată inima mea de mamă, să încercați să înțelegeți că nu am fost perfectă, dar că iubirea mea a fost întotdeauna reală. Iar dacă vreodată veți simți că vreți să vorbiți, că vreți să ne dăm o șansă să fim o familie măcar pentru o clipă, eu voi fi aici, așteptând, cu brațele deschise și cu sufletul plin de speranță.



Cu toată iubirea și regretul meu, Adriana” – a transmis jurnalista pe pagina persoanlă de Facebook.

Foto – Facebook / capturi video

