Adriana Bahmuțeanu l-a visat pe Silviu Prigoană după decesul acestuia. Jurnalista, scrisoare deschisă pentru Honorius și Silvius

Adriana Bahmuțeanu spune că l-a visat din nou pe Silviu Prigoană, după ce afaceristul a decedat săptămâna trecută, la vârsta de 60 de ani. Jurnalista, care are doi copii cu fostul ei soț, a luat o decizie importantă după ce fostul politician i-a apărut în vise în repetate rânduri. Mai mult, ea le-a transmis o scrisoare deschisă lui Honorius și Silvius pentru a-i permite să-și vadă copiii.

Adriana Bahmuțeanu l-a visat din nou pe Silviu Prigoană

Silviu Prigoană a încetat din viață pe 12 noiembrie, în timp ce lua masa la un restaurant din Șimon, Bran, acesta suferind un stop cardio-respirator. În momentul decesului cei doi copii minori pe care afaceristul îi avea cu Adriana Bahmuțeanu locuiau cu el, iar acum jurnalista nu poate să îi vadă pe Maximus și Eduard. Jurnalista luptă acum cu toate armele pentru a-și recupera băieții.

Pe de altă parte, Adriana spune că l-a visat din nou pe Prigoană, care i-a transmis un mesaj important. De această dată, afaceristul a părut fericit și zâmbitor și i-a spus că îi pare rău pentru tot și că puteau fi fericiți.

După ce l-a visat de mai multe ori pe fostul ei soț, jurnalista a decis să îi facă o pomană acestuia, la Mănăstirea Comana, mai ales că spune ea, Silviu Prigoană nu a avut parte de o înmormântare creștină.

„Da, l-am visat și îl visez în continuare. Din motivul acesta vreau să îi fac o pomană creștinească, pentru că, repet, nu este în regulă. Eu sunt creștin ortodoxă, noi am fost căsătoriți ortodox. (…) Din motivul acesta, copiii noștri sunt botezați ortodox, eu sunt creștină practicantă, băieții mei sunt la fel, bunica maternă e creștin practicantă. Eu doresc să îi fac o pomenire, să îmi liniștesc sufletul pentru că nu este în regulă. (…) Mi-a transmis un mesaj, l-am visat și mi-a spus că îi pare foarte rău pentru că am fi putut să fim foarte fericiți”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la „Viața fără filtru” de la Antena Stars.

Jurnalista, scrisoare deschisă pentru Honorius și Silvius

Adriana Bahmuțeanu a solicitat emiterea unei ordonanțe prezidențiale prin care cere să îi fie recunoscute drepturile legale asupra copiilor săi. Jurnalista a făcut demersuri pentru domiciliului permanent al lui Maximus și Eduard la ea acasă. Aceasta îi acuză pe fiii mai mari ai lui Silviu Prigoană de alienare parentală și susține că copiii ei sunt șantajați și constrânși în fața reprezentanților DGASPC.

Aceasta a transmis și o scrisoare deschisă către Honorius și Silvius.

„Dragii mei Honorius și Silvius,

Vă scriu acum, cu inima deschisă și cu sinceritatea pe care doar timpul și regretele o pot aduce. Mereu am știut că, oricât m-aș fi străduit, nu am reușit să fiu cu adevărat mama de care aveați nevoie, mama care să umple golul lăsat în viața voastră. Am făcut greșeli, iar viața nu ne-a fost blândă, dar vreau să știți că în sufletul meu a existat mereu dorința de a vă fi aproape, de a vă arăta iubirea pe care o meritați.

Astăzi, în ceasul de seară al vieții, vă cer doar să mă înțelegeți, să priviți dincolo de greșelile mele și să înțelegeți cât de mult am suferit și eu. Nu vă scriu pentru bani, nu vreau niciun cent din averea pe care tatăl vostru a lăsat-o. Semnez orice hârtie, orice document, doar ca să vă asigur de asta. Averea mea nu este în bani, ci în iubirea pe care o simt pentru copiii mei. Ei sunt totul pentru mine, la fel cum știu că și voi ați fost totul pentru tatăl vostru.

Vă implor, lăsați ura deoparte și dați-mi o șansă să fiu parte din familie, să putem funcționa împreună, să aducem puțină pace în sufletele tuturor. Nu vă cer să mă numiți „mamă,” dar vă cer doar să mă vedeți ca pe cineva care a încercat, care a iubit și care acum nu mai vrea decât o reconciliere. Nu vreau decât să lăsăm în urmă toată durerea și să construim un pod peste amintirile grele.

Știu că e greu, știu că poate nu îmi veți răspunde. Dar vă rog, din toată inima mea de mamă, să încercați să înțelegeți că nu am fost perfectă, dar că iubirea mea a fost întotdeauna reală. Iar dacă vreodată veți simți că vreți să vorbiți, că vreți să ne dăm o șansă să fim o familie măcar pentru o clipă, eu voi fi aici, așteptând, cu brațele deschise și cu sufletul plin de speranță.

Cu toată iubirea și regretul meu,

Adriana”, este scrisoarea deschisă pe care Adriana Bahmuțeanu le-a adresat-o fiilor mai mari ai lui Silviu Prigoană pe pagina ei de Facebook.

