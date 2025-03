„Este o manevră pusă la cale de frații mai mari…” Adriana Bahmuțeanu, despre averea lăsată de Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a făcut recent declarații tulburătoare despre averea lăsată de fostul său soț, Silviu Prigoană, și despre implicarea lui Honorius și Silvius în gestionarea acesteia. Ea susține că situația este o manevră pusă la cale depentru a-i deposeda pe cei doi băieți ai ei de moștenire, iar ceea ce se întâmplă ar putea ascunde mai multe decât pare la prima vedere.

Adriana Bahmuțeanu, despre averea lăsată de Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu (50 de ani) se confruntă cu o situație delicată în relația cu cei doi fii ai săi, Maximus și Eduard, din căsătoria cu Silviu Prigoană, decedat în noiembrie 2024. Ea susține că băieții sunt victime ale alienării parentale, fiind influențați să o respingă și să rămână în casa familiei Prigoană, unde ar fi supuși unui mediu ostil.

Vedeta a vorbit recent într-un podcast și despre situația complicată legată de averea fostului său soț, Silviu Prigoană. Ea a dezvăluit că, după ce a suferit primul infarct, Prigoană a început să-și pună averea la adăpost, donând compania de gunoi către cei patru copii ai lor și stabilind ca aceștia să primească o cotă egală din moștenire.

„După primul infarct a început să-și pună averea la adăpost. Atunci a făcut o donație a companiei de gunoi către cei 4 copii. Spunea că nu-și dorește ca băieții lui să se certe pe avere, îi lasă fiecăruia o cotă egală. Acum e un jaf la drumul mare (…) Eu nu am voie să beneficiez de un leu din acea avere pentru că eram divorțată de Silviu Prigoană de 10 ani. Din ceea ce moștenesc copiii, dacă extrag vreun leu, mă duc la pușcărie. Eu nu am voie să administrez, eu am voie doar să veghez.”, a spus Adriana Bahmuțeanu la podcastul Tare de tot cu Viorel Grigoroiu.

Adriana Bahmuțeanu: „O manevră pusă la cale de frații mai mari”

Aceasta a continuat să-și exprime îngrijorarea cu privire la modul în care frații mai mari ai copiilor săi ar putea manipula situația pentru a-i deposeda pe aceștia de avere. Ea este convinsă că Silviu Prigoană nu și-ar fi dorit ca lucrurile să ajungă în acest punct și consideră că totul face parte dintr-o manevră pusă la cale de frații mai mari pentru a-și asigura controlul asupra averii.

„Cred cu tărie că el (n.r. – Silviu Prigoană) nu și-ar fi dorit așa ceva și că este, de fapt, o manevră, pusă la cale de frații mai mari ca să-i deposedeze de avere. Nu știu exact cât este averea, dar ce rost are să ceară copiii un curator care să le administreze averea împreună cu frații mai mari?! Este ceva acolo ceea ce nu trebuie să știm, dar mă voi ocupa de ei.”, a mai spus aceasta.

