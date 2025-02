Băieții cei mari ai lui Silviu Prigoană au deschis un nou proces pentru Adriana Bahmuțeanu. „Noi aplicăm procedura legală!” Prin ce trece jurnalista

Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană pare să nu se mai sfârșească. Honorius și Silvius Prigoană au deschis un nou proces împotriva jurnalistei contestând o decizie în instanță. În tot acest timp, vedeta încă nu își poate vedea copiii, Maximus și Eduard.

Adriana Bahmuțeanu s-a trezit cu un nou proces din partea fiilor mari ai lui Prigoană

Adriana Bahmuțeanu nu este lăsată să-și vadă băieții, cu toate că judecătorii au stabilit un program de vizită în cazul ei. Pentru că nu are cum să comunice cu băieții ei, Bahmuțeanu a apelat la un executor judecătoresc. Executarea silită presupune poprirea unor venituri, titluri de valoare, bunuri mobile și imobile. De asemenea, de impun unele obligații, inclusiv recuperarea cheltuielilor de judecată, notează spynews.ro. Se pare că este vorba despre două executări – una definitivă, iar cealaltă poate fi contestată. Honorius și Silvius Prigoană au făcut apel, iar judecătorii urmează să stabilească dacă executarea poate să continue sau dacă băieții cei mari ai lui Prigoană pot obține suspendarea ei.

Între timp, Adriana Bahmuțeanu face eforturi mari pentru a-și vedea băieții, care au rămas în vila regretatului Silviu Prigoană, după moartea acestuia. Jurnalista a declarat că este dispusă să facă tot posibilul pentru a-și lua copiii acasă.

”Noi aplicăm procedura legală. Eu sunt în imposibilitatea de a avea relații firești și de familie cu proprii copii. Eu ca părinte fac tot ce se poate și le pun în vedere fraților mai mari ce se întâmplă, cum se poartă și ceea ce fac ei”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru sursa citată.

Adriana Bahmuțeanu a cerut ajutorul autorităților pentru că nu și-a putut vedea copiii

Adriana Bahmuțeanu a chemat poliția pentru că nu și-a putut vedea băieții în timpul programului de vizită. Jurnalista a mers la începutul lunii februarie la vila unde locuiesc Maximus și Eduard, dar când a sunat la interfon nu i-a răspuns nimeni. Bahmuțeanu se afla la momentul respectiv în timpul programului de vizită, dar nici așa nu a avut acces la băieții ei.

”Astăzi at fi fost ziua mea de vizită cu copiii. Sunt singurul părinte de pe planeta Pământ, cred, care are program de vizită cu copiii, dar este și părinte unic. Astăzi am venit din nou la poarta lui Silviu Prigoană, aici unde am locuit și eu. O să sun la interfon să vedem dacă răspunde cineva” – a declarat Bahmuțeanu, potrivit cancan.ro.

Ea a mers la vila lui Prigoană împreună cu mama ei, bunica băieților. Și a fost nevoită să apeleze la ajutorul autorităților pentru că nu a fost primită să-și vadă copiii.

”Am venit să mă văd cu băieții mei și am adus-o și pe mama mea, bunica băieților mei, cea care i-a crescut, a venit și ea să-i vadă. Este la fel de tristă și de șocată ca mine de această atitudine a fraților vitregi care, nu numai că nu răspund la poartă, pentru că am mai sunat mai devreme, am chemat și poliția, dar și de faptul că iată, din păcate, copiii noștri au fost îndoctrinați împotriva noastră.



Au fost spălați pe creier. Au fost alienați, au fost convinși de frații vitregi să nu mai vrea să stea de vorbă cu noi. Nici mamei mele nu i-au răspuns la telefon. De trei luni de zile mama mea nu i-a văzut”, a spus Adriana Bahmuțeanu pe rețelele de socializare.

Foto – Facebook / arhivă

