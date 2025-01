David Lynch a murit. Regizorul „Twin Peaks” avea 78 de ani

David Lynch a murit la vârsta de 78 de ani, a anunțat familia sa joi, 16 ianuarie. Regizorul și producătorul american, nominalizat de patru ori la Premiile Oscar, a creat numeroase filme de succes precum „Twin Peaks”, „Mulholland Drive”, „Blue Velvet” sau „The Elephant Man”.

Trecerea în neființă a lui David Lynch a fost anunțată de familia acestuia, în mediul online.

„Cu profund regret, noi, familia lui, anunțăm trecerea în neființă a bărbatului și a artistului, David Lynch. Am aprecia puțină intimitate în acest moment. Există o gaură mare în lume acum că nu mai este cu noi. Dar, așa cum ar spune el, „Fii cu ochii pe gogoașă și nu pe gaura din mijlocul ei. Este o zi frumoasă, cu soare auriu și cer albastru”, a scris familia regretatului regizor american într-un mesaj publicat pe Facebook.

Decesul regizorului a survenit la nici un an după ce acesta a anunțat că a fost diagnosticat cu edem pulmonar.

Lynch, care ar fi împlinit 79 de ani luni, 20 ianuarie, a fost cel mai bine cunoscut pentru crearea seriei TV din 1990 Twin Peaks. Spectacolul a dat naștere unui lungmetraj din 1992, Twin Peaks: Fire Walk with Me și un sezon de renaștere din 2017. Nominalizat de patru ori la Oscar, a regizat și filme precum The Elephant Man, Blue Velvet și Mulholland Drive. Era cunoscut pentru stilul său distinctiv, care a fost descris drept „Lynchian”.

Cine a fost David Lynch

David s-a născut în Missoula, Montana, în 1946 și a crescut în Spokane, Washington și Boise, Idaho. Tatăl său a fost cercetător în domeniul forestier, iar Lynch și-a petrecut o mare parte din copilărie afară, explorând. Aceleași păduri misterioase Pacific Northwest ar inspira în cele din urmă Twin Peaks.

Lynch a ales să studieze arta la Academia de Arte Frumoase din Pennsylvania și acolo a început să experimenteze cu filmul și animația.

„Am iubit Philadelphia”, a spus el în 1990.

„Cel mai corupt și plin de frică oraș pe care l-am văzut vreodată. Este una dintre influențele mele majore în film”, a precizat regizorul.

În 1975, a lansat The Grandmother, un film live-action și animație de 35 de minute despre un băiat singuratic a cărui bunica moartă revine la viață. Acesta i-a câștigat un loc la Centrul pentru Studii Avansate de Film al Institutului American de Film din L.A. Și-a petrecut următorii cinci ani lucrând la debutul său în lungmetraj, Eraserhead din 1977.

Eraserhead a avut o mică deschidere, dar a câștigat interes ca film de la miezul nopții și a devenit în cele din urmă un favorit de cult. Un fan a fost Mel Brooks, care l-a angajat pe Lynch să creeze un film despre Joseph Merrick. Filmul respectiv, The Elephant Man din 1980, a fost un succes și a strâns opt nominalizări la Oscar, inclusiv cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu adaptat pentru Lynch.

A lansat Blue Velvet, cu Isabella Rossellini, în 1986. Thrillerul erotic a fost criticat de unii pentru că este prea violent, dar a primit o a doua nominalizare la Oscar pentru cel mai bun regizor.

Un alt succes răsunător l-a avut „Twin Peaks”, care a avut inițial două sezoane.

Dacă în lumea filmului a cunoscut numeroase succese, nu se poate spune același lucru și despre viața lui personală. Lynch a fost căsătorit cu prima soție Peggy din 1967 până în 1974. Au împreună o fată, Jennifer, care a devenit, la rândul ei, regizor.

Din 1977 până în 1987, David Lynch a fost căsătorit cu Mary Fisk, cu care are un fiu, Austin.

Din 2006 până în 2007, a fost căsătorit cu Mary Sweeney, cu care are de asemenea un băiat, Riley.

În 2009, s-a căsătorit cu Emily Stofle, care a apărut în Inland Empire și al treilea sezon din Twin Peaks. Cuplul are o fată, Lula Boginia. Nici acest mariaj nu a rezistat, Stofle depunând actele de divorț în anul 2023.

