Sofia Vergara (52 de ani) și Lewis Hamilton (40 de ani) au ieșit împreună în oraș, lucru care i-a făcut pe curioși să se întrebe dacă nu cumva există ceva mai mult decât o simplă prietenie între cei doi. Imaginile cu ei au devenit virale pe rețelele de socializare, mulți afirmând că formează un cuplu superb.

Actrița din „Modern Family” și pilotul de Formula 1 au fost surprinși de paparazzi luând prânzul împreună în New York City marți, 14 ianuarie. Cei doi au fost zâmbitori pe toată perioada întâlnirii și păreau că se bucură din plin de acel moment.

Actrița columbiană a ales pentru întâlnire un body negru elegant cu un singur umăr, pe care l-a combinat cu o pereche de blugi și o haină albă. Adăugând o notă de glamour ținutei ei, a accesorizat-o cu o pereche de ochelari de soare la modă. Hamilton a optat pentru un look mai casual, purtând o cămașă în carouri în tonuri calde de maro, o pereche de blugi și o jachetă.

Potrivit TMZ, cei doi păreau profund implicați într-o conversație intrigantă cât au stat la masă, Sofia „abia” atingându-se de mâncare. După ce imaginile cu cei doi au fost făcute publice, fanii lor din mediul online au început să se gândească la varianta că ar forma un cuplu. Cu toate acestea, o sursă apropiată duo-ului a infirmat acest zvon.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/I3ChfXs3r6