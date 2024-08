Sofia Vergara, la un pas de moarte, din cauza rolului principal în filmul „Griselda”: „Nu am atins o ţigară în viaţa mea”

Sofia Vergara, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie din lume, cunoscută pentru rolul său iconic din „Modern Family”, a trecut printr-o transformare dramatică și dureroasă pentru a interpreta rolul principal în miniseria „Griselda” de pe Netflix. Această schimbare de direcție în cariera sa a venit cu provocări pe care nici măcar ea nu le anticipase, dezvăluind într-un interviu recent cât de aproape a fost de a-și pune viața în pericol din cauza intensității și complexității acestui rol.

Sofia Vergara, despre tranziția de la comedie la dramă

Ani de zile, Sofia Vergara a fost recunoscută și apreciată pentru talentul său în comedie, cucerind publicul cu interpretarea sa carismatică și plină de umor a personajului Gloria Delgado-Pritchett în seria de succes „Modern Family”. Cu toate acestea, actrița a decis să își extindă orizonturile și să exploreze un teritoriu nou, cel al dramei intense și al personajelor puternice, complexe. Astfel, ea a acceptat provocarea de a o interpreta pe Griselda Blanco, un baron al drogurilor din Columbia, într-o miniserie biografică care a atras atenția criticilor și a publicului deopotrivă.

Miniseria „Griselda”, care a debutat în luna ianuarie, a fost primită cu recenzii pozitive, iar performanța Sofiei a fost lăudată pentru transformarea sa dramatică și curajul de a ieși din zona sa de confort. Cu toate acestea, pentru actriță, acest rol a fost mult mai mult decât o simplă schimbare de direcție artistică – a fost o provocare personală care a testat limitele sale fizice și emoționale.

Sofia Vergara, la un pas de moarte, din cauza rolului principal în filmul „Griselda”

În interviul său pentru The Hollywood Reporter, Sofia Vergara a vorbit deschis despre cât de greu i-a fost să se adapteze la cerințele acestui rol și cât de dificil a fost să iasă din starea mentală a personajului după încheierea zilelor de filmare. Spre deosebire de atmosfera ușoară și veselă din „Modern Family”, „Griselda” a adus-o pe Sofia în fața unor emoții întunecate și a unor acțiuni violente care i-au afectat profund echilibrul mental.

Actrița a mărturisit că, în primele săptămâni de filmare, s-a luptat să se adapteze la noile cerințe ale rolului, fiind nevoită să învețe comportamente pe care nu le experimentase niciodată în viața reală.

„Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că e diferit și e greu când trebuie să plângi, să omori, să sugrumi, să tragi cocaină și să bei alcool. Și eu nu am atins niciodată o țigară în viața mea. Niciodată”, a declarat Sofia Vergara pentru The Hollywood Reporter, subliniind cât de străine îi erau aceste experiențe.

Mai mult, Sofia Vergara a recunoscut că primele trei săptămâni de filmare au fost extrem de dificile pentru ea, atât fizic, cât și mental. După o zi întreagă de filmare, ea mergea acasă și simțea că ceva nu era în regulă, fiind incapabilă să adoarmă sau să se relaxeze. Această stare de anxietate și tensiune a continuat să o bântuie până când a realizat că avea nevoie de ajutor medical pentru a putea continua să muncească.

Sofia Vergara a dezvăluit că a fost nevoită să apeleze la medicație pentru a face față stresului extrem generat de rolul său în „Griselda”. Ea a decis să ia un somnifer foarte puternic pentru a putea dormi și a se odihni înainte de o nouă zi de filmare, mărturisind că s-a aflat într-un punct în care a simțit că, dacă nu reușește să doarmă, viața ei ar putea fi în pericol.

„Am decis să iau un somnifer extrem de puternic pentru că trebuia să mă trezesc a doua zi să merg din nou. Ori începeam să dorm, ori aveam să mor”, a spus actrița pentru sursa menţionată anterior.

Această experiență a fost un semnal de alarmă pentru Sofia, care a realizat cât de solicitant poate fi un rol dramatic și cât de mult poate afecta sănătatea mentală și fizică a unui actor. Ea a recunoscut că nu era pregătită pentru intensitatea acestui rol și că a fost surprinsă de cât de greu i-a fost să se deconecteze de personajul său odată ce filmările se încheiau.

Cine a susţinut-o pe Sofia Vergara pentru a putea trece peste anxietate

În timpul acestei perioade dificile, Sofia Vergara a avut sprijinul antrenorului de actorie Nancy Banks, care a ajutat-o să se pregătească pentru rol și să facă față provocărilor emoționale. Nancy Banks, cunoscută pentru metodele sale eficiente de a ajuta actorii să exploreze adâncurile emoțiilor lor, a fost un pilon de sprijin pentru Sofia, care a recunoscut că, fără ajutorul ei, nu ar fi reușit să facă față acestui rol.

Jennifer Aniston, colegă de breaslă și una dintre celelalte vedete prezente la The Hollywood Reporter’s Roundtable, a împărtășit și ea experiențele sale legate de munca cu Nancy Banks, subliniind cât de important este să ai pe cineva care să te ghideze în momentele dificile ale carierei de actor.

„Este atât de interesant, pentru că felul în care lucrează ea este, că deblochează niște lucruri pe care le-ai ascuns foarte bine în adâncurile corpului tău”, a explicat Jennifer Aniston pentru sursa de mai sus, evidențiind metoda unică a lui Nancy de a scoate la suprafață emoțiile îngropate.

Sofia Vergara s-a regăsit mult în personajul Griselda

În timp ce Sofia Vergara a reușit să depășească aceste provocări și să ofere o performanță remarcabilă în Griselda, ea a recunoscut că întoarcerea la dramele intense a fost un proces dificil. Originară din Columbia, Sofia a avut parte de multe povești tulburătoare în viața sa, pe care le-a îngropat adânc în sufletul ei pentru a-și păstra sănătatea mintală.

„Și vin din Columbia, am avut multe povești nebune, de aceea știam că pot să fac Griselda, dar acelea au fost lucrurile pe care toată viața mea, pentru a-mi păstra sănătatea mintală, le-am îngropat”, a mai mărturisit Sofia Vergara pentru The Hollywood Reporter.

Această revenire la experiențele sale din trecut, sub îndrumarea lui Nancy Banks, a fost atât eliberatoare, cât și copleșitoare pentru actriță. Deși a reușit să aducă la suprafață emoțiile necesare pentru a interpreta rolul Griseldei, Sofia Vergara a admis că se simte mult mai confortabil în zona comediei și că dramele intense reprezintă o provocare uriașă pentru ea.

„Nu știu cum reușiți voi să faceți asta tot timpul, acele drame. Comedia e mult mai plăcută”, a spus Sofia Vergara pentru sursa de mai sus, referindu-se la colegele sale de platou care și-au construit carierele jucând în drame grele.

