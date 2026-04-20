Toto Dumitrescu, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, după accidentul rutier din 2025. Decizia judecătorilor

Toto Dumitrescu, fiul legendarului fotbalist Ilie Dumitrescu, a aflat prima decizie a magistraților în dosarul care i-a pătat imaginea publică la finalul anului trecut. Toto, cunoscut publicului ca actor, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare. Sentința vine în urma gravului accident produs în septembrie 2025, pe bulevardul Primăverii, moment în care tânărul nu doar că a provocat o coliziune în lanț, dar a și ales să fugă de la locul faptei, lăsând în urmă o victimă rănită.

Pedeapsă cu supraveghere și muncă în folosul comunității

Judecătorii au stabilit un termen de supraveghere de trei ani, perioadă în care Toto Dumitrescu va trebui să respecte reguli stricte pentru a evita transformarea pedepsei în închisoare cu executare. Pe lângă condamnarea principală, instanța a decis să îi aplice și sancțiuni complementare dure, menite să reflecte gravitatea faptei sale.

„În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani”, se arată în minuta instanței, potrivit Adevărul. Mai mult, actorul este obligat să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Victima din lumea tenisului și fuga din Capitală

Accidentul care a declanșat acest proces a avut loc pe 14 septembrie, când SUV-ul condus de Toto Dumitrescu a izbit violent autoturismul condus de Ilinca Amariei, o tânără speranță a tenisului românesc. Impactul a fost atât de puternic încât sportiva a rămas blocată în mașină, necesitând intervenția echipajelor medicale pentru a fi transportată la spital cu răni la nivelul picioarelor.

În loc să acorde primul ajutor, fiul lui Ilie Dumitrescu a dispărut de la fața locului, fiind localizat de polițiști mult mai târziu, într-un apartament din județul Ilfov. Deși inițial a susținut că nu a consumat substanțe interzise, probele biologice l-au contrazis flagrant, testele indicând prezența cocainei în organismul său la momentul producerii accidentului.

Un precedent ignorat și norocul de la ultimul proces

Aceasta nu a fost prima interacțiune a tânărului cu legea în ceea ce privește substanțele interzise la volan. Cu doar o lună înainte de incidentul din Primăverii, Toto Dumitrescu scăpase „la limită” de un alt dosar penal. Deși testul de urină indicase urme de cocaină, analizele de sânge nu au confirmat atunci consumul recent, iar cazul a fost clasat.

De data aceasta însă, probele au fost solide, iar magistrații nu au mai fost indulgenți. Totuși, sentința de doi ani cu suspendare nu este definitivă și poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile. Până la o decizie finală, Toto Dumitrescu rămâne sub atenta supraveghere a autorităților, fiind obligat să achite și cheltuieli judiciare în valoare de 4.500 de lei.

