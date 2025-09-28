  MENIU  
Home > Divertisment > Inedit > Cum să îţi ştergi contul de TikTok

Cum să îţi ştergi contul de TikTok

Cum să îţi ştergi contul de TikTok
Adina Zamfir
.

Mulți utilizatori vor să ia o pauză sau să se îndepărteze de stresul pe care îl generează un cont pe rețelele de socializare. Dacă vrei să îți ștergi contul de TikTok, procesul nu îți ia decât un minut și câteva click-uri!

Așa cum singură se intitulează, ”TikTok este o aplicație pentru videoclipuri scurte. Este un loc dedicat conținutului amuzant și pozitiv creat de oameni reali din întreaga lume. Misiunea noastră este aceea de a inspira creativitatea și de a aduce bucurie”.

TikTok subliniază că ”oferă un mediu propice exprimării creative, în care oamenii se pot bucura de o gamă eclectică de videoclipuri captivante, autentice și distractive – de la provocări de dans, sincronizare a buzelor, tutoriale de bricolaj, parodii istorice și meme-uri de internet”.

Tik Tok a fost lansată în anul 2016, în China, fiind deținută de rețeaua Byte Dance. În foarte scurt timp a luat amploare și a cucerit întreaga lume. Sunt milioane de utilizatori în prezent, dar sunt și mulți internauți care migrează către alte rețele sau care și-au schimbat opinia despre TikTok și caută informații despre cum poți să îți ștergi contul de TikTok.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele zile din viața Ioanei Popescu. "Mi-a scris atunci!" Detaliile dezvăluite de partenerul ei sunt cutremurătoare!
Recomandarea zilei

Ce oferă acum TikTok fanilor ei

Cum să îţi ştergi contul de TikTok

TikTok este o aplicație mobilă care, spre deosebire de alte platforme sociale, oferă doar conținut video. Utilizatorii pot crea și urmări clipuri ce durează între 15 secunde și 3 minute.

La început, TikTok permitea doar videoclipuri de 15 secunde, pentru a încuraja un conținut scurt și direct, potrivit pentru ritmul rapid al rețelelor sociale.

Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Recomandarea zilei

Pe măsură ce popularitatea a crescut și utilizatorii au cerut mai multă libertate, TikTok a extins durata maximă a clipurilor. Astfel, creatorii au mai mult spațiu pentru idei și conținut detaliat.

Lansată în 2016 în China, aplicația a devenit disponibilă din 2017 pe iOS și Android, devenind rapid foarte populară în Asia, Statele Unite, Turcia și multe alte țări din Europa și de pe celelalte continente.

Platforma a lansat numeroase trenduri virale, mai ales în perioada pandemiei de coronavirus, între anii 2020-2021. Meme-urile, filmulețele cu imitații, dansuri sau talente artistice au cucerit internetul. Provocările și hashtag-urile vedetelor au generat mii de redistribuiri. Creativitatea și spontaneitatea definesc TikTok.

Față de alte rețele, TikTok le oferă utilizatorilor șansa de a-și arăta talentele, fie prin imitații, fie prin conținut original. Publicul principal este format din tineri sub 25 de ani, dar numărul utilizatorilor adulți crește constant.

Un spațiu pentru promovare și pentru afaceri

TikTok este adesea criticată pentru conținut superficial, aplicația a devenit și un mijloc eficient de promovare a afacerilor. Multe companii au înțeles dorința oamenilor de a consuma conținut relaxant, diferit de marketingul clasic.

Surprinzător, nu doar agențiile de publicitate folosesc platforma, ci și clinici medicale, companii de asigurări sau firme de construcții. TikTok este un spațiu unde oricine își poate promova afacerea și poate deveni cunoscut online.

TikTok în România

Introdusă în anul 2018, aplicația a câștigat rapid sute de mii de fani printre românii tineri. Numărul lor a crescut în doi ani ca Făt Frumos din poveste, iar în anul 2020 erau aproximativ 7,5 milioane de conturi de TikTok înregistrate de români, aproape cu o treime mai multe decât pe Instagram.

Conform unui anunț din octombrie 2023, 7,4 milioane de români folosesc platforma lunar, iar din alte surse mai recente, numărul depășește 8 milioane de utilizatori. Aplicația TikTok a ajuns să aibă o influență semnificativă asupra românilor și atrage un număr mare de utilizatori activi în fiecare lună.

TikTok este o platformă uriașă, cu un șir nesfârșit de videoclipuri, care pot fi surse de inspirație pentru mulți amatori de conținut viral. Mulți români folosesc TikTok pentru a descoperi lucruri noi, pentru a învăța și a găsi inspirație, precum și pentru a se bucura de muzică sau pentru a fi la curent cu evenimentele sportive, cu filmele la modă, cu trendurile fashion. Platforma servește ca un spațiu pentru exprimarea autentică, pentru a împărtăși idei și pentru a celebra și descoperi aspecte ale culturii locale.

Cu toate acestea, TikTok poate transforma foarte ușor numeroase trenduri în manipulare, poate răspândi informații false, pe care nimeni nu le verifică și care nu pot fi limitate decât în foarte mică măsură. Din aceste motive, poate că vrei deja să îți ștergi contul de TikTok sau să iei o pauză mai lungă de la această aplicație care îți poate consuma foarte mult timp liber.

Dacă îți ștergi contul, acesta va fi închis definitiv și vor fi șterse toate postările tale și toate interacțiunile. Dacă dezactivezi contul, vei putea lua o pauză de la TikTok, urmând ca, ulterior, să îți recuperezi contul.

De ce ți-ai dori să ștergi contul de TikTok

Aplicația te îndrumă pas cu pas, dacă vrei să ștergi contul de TikTok. Trebuie să știi că ștergerea contului de TikTok înseamnă eliminarea definitivă a acestuia, inclusiv toate videoclipurile și datele tale, fără opțiunea de a le recupera.

Multe persoane solicită ștergerea contului din diverse motive:

  • protejarea intimității personale;
  • protejarea datelor personale, deoarece pot apărea oricând riscuri majore ca datele adunate de TikTok să fie compromise;
  • protejarea identității și a imaginii personale, deoarece un cont la care are acces toată lumea poate aduce și o faimă nedorită sau adepți nedoriți;
  • protejarea bunăstării mentale, deoarece interacțiunea continuă, pentru perioade lungi de timp, cu rețelele sociale poate genera un stres și un cumul de emoții negative sau copleșitoare, pe care nu oricine este capabil să le gestioneze corect;
  • protejarea timpului liber, având în vedere că, de multe ori, conturile pe rețelele sociale ne răpesc timpul liber în care ar trebuie să ne odihnim sau să petrecem timp de calitate cu persoanele dragi, cu familia și copiii.

Cum să ștergi contul de TikTok pas cu pas

Eliminarea contului TikTok este un proces rapid și simplu care poate fi finalizat direct în cadrul aplicației. Aplicația are deja un meniu bine adaptat în limba română, astfel că nu este deloc dificil pentru un utilizator să șteargă contul în câteva secunde. Chiar dacă nu cunoști limba engleză sau nu ești foarte familiarizat cu aplicațiile de pe telefon, procedura nu este deloc complicată. Vei avea șansa să revii asupra deciziei sau să o confirmi. Înainte să ștergi contul de TikTok vei avea și posibilitatea de a descărca toate postările tale, dacă vrei să le păstrezi.

Pentru a-ți șterge contul:
1. În aplicația TikTok, atinge Profil din partea de jos.
2. Atinge butonul Meniu (cele trei linii) din partea de sus.
3. Atinge Setări și confidențialitate.
4. Atinge Cont, apoi atinge Dezactivează sau șterge contul și urmează instrucțiunile pentru a-ți șterge contul.

Aplicația îți va cere să transmiți și un motiv pentru care dorești să ștergi contul, dar dacă nu vrei să menționezi niciun motiv, pur și simplu apasă pe Skip sau Mergi mai departe.

Cum să dezactivezi contul de TikTok

În cazul în care nu dorești să ștergi contul TikTok definitiv, ai o opțiune mai bună, aceea de a dezactiva contul pentru o anumită perioadă de timp.

Dezactivarea contului tău TikTok îți permite să îl blochezi temporar. Când te simți pregătit să revii pe TikTok, îl poți reactiva oricând, având acces la toate clipurile postate și la toate interacțiunile tale.

Pentru a-ți dezactiva contul TikTok:
1. În aplicația TikTok, atinge Profil din partea de jos.
2. Atinge butonul Meniu ☰ din partea de sus.
3. Atinge Setări și confidențialitate.
4. Atinge Cont, apoi atinge Dezactivează sau șterge contul.
5. Atinge Dezactivează contul și urmează instrucțiunile pentru a-ți dezactiva contul.

Dacă îți dezactivezi contul TikTok:
•  Nu vei mai avea acces la contul tău, dar îți vom păstra datele astfel încât să le poți recupera dacă decizi să îți reactivezi contul.
•  Mesajele directe pe care le-ai trimis anterior altor utilizatori vor rămâne vizibile pentru aceștia.
•  Duetele sau Combinatele asociate videoclipurilor tale pot fi în continuare vizibile pentru ceilalți.
•  Nimeni nu îți va vedea conținutul sau profilul.

Pentru a-ți reactiva contul TikTok:
1. Conectează-te la contul tău cu aceleași date de conectare pe care le-ai utilizat anterior.
2. Atinge Reactivează pentru a-ți recupera contul.

Cum să ștergi contul de TikTok al unui minor

Numeroși părinți pot afla că minorii au deja un cont de TikTok, în pofida faptului că acest lucru le-a fost interzis în familie. Părinții pot lua măsuri și pot solicita dezactivarea sau ștergerea definitivă a contului.

TikTok este disponibil pentru persoane de cel puțin 13 ani (sau alte vârste în anumite regiuni, conform celor indicate în Politica de confidențialiate și Condițiile de furnizare a serviciului). Persoanele din Statele Unite cu vârsta mai mică de 13 ani își pot crea un cont pentru a accesa o experiență TikTok creată special pentru categoria lor de vârstă. În cazul în care consideri că cineva de pe TikTok are vârsta mai mică de 13 ani sau are un cont care nu este în modul adecvat vârstei sale (dacă se află în SUA), te rugăm să ne raportezi acest lucru.

Pentru a raporta un cont TikTok suspectat a fi al unui minor:
1. Mergi la profilul persoanei respective de pe TikTok.
2. Atinge butonul Distribuie din partea de sus (sau fă clic pe butonul Mai multe opțiuni … dintr-un browser web).
3. Selectează Raportează.
4. Selectează Raportează contul, apoi selectează Utilizatorul ar putea avea sub 13 ani.
5. Selectează Trimite.

Pentru părinți și tutori
Dacă ești părinte sau tutore legal și ai vrea să ștergi contul de TikTok al copilului tău cu vârsta mai mică de 13 ani, poți contacta firma online prin intermediul unui formularul de raportare.

foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini din apartamentul în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3. Prezentatorul e de două zile în Malta: „Am și chicinetă”
Imagini din apartamentul în care e cazat Dani Oțil la Power Couple, sezonul 3. Prezentatorul e de două zile în Malta: „Am și chicinetă”
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
GSP.ro
O specialistă în sănătate cu 16 ani de experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite”
O specialistă în sănătate cu 16 ani de experiență: „Nu mai visați la alimente sau diete-minune. Acesta e secretul unei vieți împlinite”
Click.ro
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
TV Mania
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Redactia.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Citește și...
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
Partenera lui Ilie Bolojan a întors toate privirile! A apărut îmbrăcată aşa la un priveghi, toţi s-au uitat la Ioana. Foto
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Temperaturi de iarnă la final de septembrie. Minime sub zero grade
Gigi Becali a împărțit  sute de lei unor elevi în curtea unui liceu din București. Cum a fost filmat patronul FCSB
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
De ce a murit Ioana Popescu. Adevărul despre ultimele clipe din viața jurnalistei. Ce spune partenerul ei
De ce a murit Ioana Popescu. Adevărul despre ultimele clipe din viața jurnalistei. Ce spune partenerul ei
Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită
Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de partenera lui
Cătălin Scărlătescu nu își mai ascunde noua relație, după despărțirea de Doina Teodoru. Cum a fost surprins alături de partenera lui
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Emisiunea Power Couple REVINE cu al treilea sezon la Antena 1! Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: „Mi-am făcut bagajele, le am la ușă”
Emisiunea Power Couple REVINE cu al treilea sezon la Antena 1! Prezentatorul Dani Oțil, primele declarații înainte de filmări: „Mi-am făcut bagajele, le am la ușă”
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care își va îndeplini cel mai mare vis. Astrele deschid calea către o minune
Horoscop 28 septembrie 2025. Zodia care își va îndeplini cel mai mare vis. Astrele deschid calea către o minune
Călin Popescu Tăriceanu a fost căsătorit de cinci ori. Cine sunt cele 5 soții ale fostului premier și cu ce se ocupă
Călin Popescu Tăriceanu a fost căsătorit de cinci ori. Cine sunt cele 5 soții ale fostului premier și cu ce se ocupă
Ce cadou luxos i-a luat Jador iubitei sale, Oana Ciocan. Manelistul a dat zeci de mii de euro pentru a își surprinde soția
Ce cadou luxos i-a luat Jador iubitei sale, Oana Ciocan. Manelistul a dat zeci de mii de euro pentru a își surprinde soția
Zodii lovite de săgețile lui Cupidon în octombrie. Își întâlnesc sufletele pereche când se așteaptă mai puțin
Zodii lovite de săgețile lui Cupidon în octombrie. Își întâlnesc sufletele pereche când se așteaptă mai puțin
Observator News
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Libertatea pentru Femei
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
REMEDII. Vitamina care încetinește îmbătrânirea şi reduce inflamaţia
REMEDII. Vitamina care încetinește îmbătrânirea şi reduce inflamaţia
Alarmant: 1 din 3 bucureşteni are risc de boli cardiovasculare – proiect de screening
Alarmant: 1 din 3 bucureşteni are risc de boli cardiovasculare – proiect de screening
Ministerul Sănătăţii impune noi reguli în spitalele din România, după moartea a șase copii la Iaşi
Ministerul Sănătăţii impune noi reguli în spitalele din România, după moartea a șase copii la Iaşi
HOROSCOP 29 septembrie 2025. Mici bucurii şi alegeri dificile
HOROSCOP 29 septembrie 2025. Mici bucurii şi alegeri dificile
TV Mania
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Tania Budi a găsit elixirul tinereții veșnice. Cum arată vedeta în costum de baie la 57 de ani
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton