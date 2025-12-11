  MENIU  
Românii, atenționați DNSC. Cât de ușor îți poate fi furat contul de TikTok: „S-a raportat primirea unor mesaje suspecte”

Amelia Matei
.  Actualizat 11.12.2025, 16:11

Mai mulți utilizatori de TikTok au raport că au primite mesaje suspecte în care li se cere să trimită un formular pentru confirmarea faptului că ar fi deținătorii unui cont sau ai unei pagini. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenția oamenilor că în felul acesta pot rămâne fără conturile de TikTok.

Atenție la mesajele suspecte de pe TikTok

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat o postare pe Facebook în care atrage atenția oamenilor asupra faptului că ar putea rămâne fără conturi de TikTok.

Scopul hackerilor este de a prelua contul în sine, avertizează DNSC.

„Utilizatori din România ai platformei au raportat primirea unor mesaje suspecte în care li se solicită transmiterea unui formular pentru confirmarea faptului că sunt deţinătorii unui cont sau ai unei pagini. În realitate, formularul solicită date de logare, iar codul primit prin SMS reprezintă de fapt codul suplimentar de autentificare (2FA) folosit pentru logarea în cont. 

Astfel, sub pretextul verificărilor, atacatorii au scopul de a prelua controlul asupra contului de TikTok. Conturile deturnate pot fi folosite ulterior pentru propagarea altor fraude, atacuri cibernetice sau chiar dezinformare”, conform postării făcute de DNSC.

Oamenii care au primit astfel de mesaje ciudate sunt sfătuiți să le ignore sau să le raporteze. Ca reguli generale, nu ar trebui să oferi niciodată datele de logare ale unui cont unei persoane necunoscute. Platformele oficiale nu vor cere niciodată astfel de detalii prin mesaje, email sau telefonic.

Recomandări de securitate

Experții au venit cu o serie de recomandări de securitate, printre care următoarele sfaturi: 

  • nu transmiteţi niciodată date de logare sau coduri de autentificare prin mesaje, formulare, email, sau telefonic (echipele oficiale ale platformelor nu vă vor solicita aceste detalii niciodată)
  • fiţi vigilenţi şi analizaţi cu atenţie mesajele suspecte de la conturi sau persoane necunoscut
  • raportaţi astfel de tentative de fraudă către DNSC, prin numărul de telefon 1911 sau prin PNRISC – Platforma Naţională pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică.
