Ce este congee, micul dejun care a devenit viral pe TikTok. Cum îl prepari și ce gust are

Aproape în fiecare săptămână apare un nou trend legat de alimentație pe TikTok. Acestea devin rapid virale, așa cum a fost și cazul cheesecake-ului japonez, iaurtul grecesc cu biscuiți, care a acaparat tot internetul. Acum, un nou trend aduce în prim plan congee, un preparat asiatic delicios. Iată despre ce este vorba.

Ce este congee

Pe scurt, congee, jook sau zhou sunt denumiri diferite pentru terciul de orez, numele depinde de limbă, regiune sau țara de origine.

Este un aliment de bază în peste 15 țări din lume, cu origini foarte vechi, preparat în mod tradițional din orez. Deși pot fi folosite și alte cereale, de obicei se utilizează orez spart sau boabe de diferite dimensiuni, în funcție de regiune.

Citește și: Tiktokeriță, cu poliția la ușă în timpul unui live: „Îmi este frică”

Congee este considerat mâncarea supremă de confort, familiile își încep diminețile împărtășind povești, planuri și speranțe în jurul acestui preparat ușor de digerat. Arată exact ca un terci din ovăz și poate fi dulce sau sărat, în funcție de topping-urile pe care le preferi. În plus, îl poți face cu apă sau lapte de orice fel.

Originea preparatului

Huang Di sau Împăratul Galben, considerat fondatorul medicinei tradiționale chineze și al multor elemente ale culturii chineze, ar fi inventat congee acum mai bine de 4.000 de ani, mai întâi a gătit orezul la abur, apoi l-a fiert.

Citește și: Cine este Bee, tânăra scoasă cu forța dintr-un spital din Constanța. A devenit cunoscută datorită „Regelui TikTok‑ului”

Mai târziu, Zhang Zhongjing, un medic renumit din dinastia Han, a subliniat importanța terapeutică a congee într-o lucrare.

Se considera că terciul cald consumat după decocturi din plante ajută la transpirație și la eliminarea factorilor patogeni din organism.

În mod tradițional, congee era folosit și pentru protejarea stomacului, echilibrând efectele plantelor medicinale.

Și astăzi, în China și în comunitățile chinezești din alte țări, există restaurante specializate exclusiv în congee.

Cum se prepară congee

Adaugă într-un slow cooker 1 parte orez la 6–8 părți apă și un praf de sare de mare. Pune capacul și gătește la foc mic peste noapte.

Pentru servire, pune într-un bol și asezonează cu sos de soia, câteva picături de ulei de susan și, opțional, ceapă verde tocată.

Se recomandă orez cu bob scurt, deoarece este mai lipicios și oferă o textură cremoasă. Poți ajusta proporția apă/orez, timpul și temperatura de gătire, în general, cu cât fierbe mai mult, cu atât devine mai concentrat.

Citește și: Ramona Olaru, întâlnire cu bărbatul de pe TikTok cu care a flirtat. Tânărul a venit cu un buchet imens de flori

Dacă nu ai slow cooker, poate fi gătit pe aragaz, la foc foarte mic, timp de 2–6 ore.

Se poate folosi și supă de oase sau legume în loc de apă, iar alte ingrediente pot fi adăugate la recomandarea medicului pentru diverse nevoi.

Ideea de bază este că orezul, considerat un aliment cu energie neutră, gătit lent, nu forțează organismul într-o direcție anume. Ingredientele suplimentare pot modifica proprietățile congee, îl pot face mai încălzitor, răcoritor sau tonic, în funcție de necesități.

Urmărește-ne pe Google News