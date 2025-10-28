Sorin Grindeanu, amenințări la adresa lui Ilie Bolojan: „Trebuie să discutăm altcumva în interiorul coaliţiei”

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a lansat un atac la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că obișnuiește să nu asculte și părerile colegilor din coaliția de guvernare, luând decizii de unul singur. Astfel, acesta susține că dacă premierul nu începe să ia în considerare și ideile celorlalți, se va produce o ruptură.

Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Ilie Bolojan

Luni, 27 octombrie, Sorin Grindeanu a declarat la Antena 1 că nu este de acord cu impunerea unilaterală a deciziilor de către primul ministru Ilie Bolojan și a avertizat că un nou eșec privind legea pensiilor magistraților va duce la o ruptură în cadrul coaliției de guvernare.

„În coaliţie lucrurile se iau, în general, în consens. Să spunem, însă, că nu este acceptată propunerea noastră de a debloca lucrurile pentru pensiile magistraţilor, de a încerca să nu stăm degeaba în aceste zile, până când se motivează decizia CCR şi să venim cu o propunere. Dacă nu se acceptă şi se merge înainte şi vine al doilea eşec, eu cred că trebuie să discutăm altcumva în interiorul coaliţiei”, a declarat Sorin Grindeanu.

Mai mult, acesta a subliniat faptul că premierul are obligația de a asculta și de ideile PSD, care este „cel mai mare partid din coaliție”, în timp ce acesta le respinge din start, fără a le da vreo șansă.

„Dorinţa de a impune doar o anumită cale în interiorul coaliţiei, fără să ţii cont şi de ceilalţi parteneri, pe noi, pe Partidul Social Democrat, nu ne va găsi ca parteneri de lungă durată. Dacă vrei să guvernezi alături de PSD, care este, până la urmă, cel mai important partid din coaliţie, trebuie să ţii cont şi de propunerile PSD. Unele sunt poate bune, altele mai puţin bune, dar trebuie să ţii cont de ele, nu să le respingi din start, dacă vrei să ai o guvernare fără turbulenţe. (…) Nu se aşteaptă nimeni de la PSD să nu îşi spună punctul de vedere, să nu îl argumenteze şi să stea doar pe post de aplaudaţi ca şi în Coreea de Nord.”, a spus liderul interimar al PSD. „Interesul naţional a fost acela de a face o coaliţie. De aceea ne vom susţine punctele de vedere şi le vom susţine apăsat”, a completat el.

Citește și: Sorin Grindeanu, atac ironic la adresa lui Ilie Bolojan: „Să demonstrăm că poți guverna și cu inima deschisă, nu doar cu sprânceana încruntată!”

Citește și: Ilie Bolojan reacționează dur la acuzațiile lui Sorin Grindeanu: „Să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR”

Liderul PSD, despre legea pensiilor speciale ale magistraților

Sorin Grindeanu a vorbit și despre legea pensiilor speciale ale magistraților, România riscând să piardă 231 de milioane de euro dacă nu finalizează rapid noua lege.

„Este un lucru care trebuie să fie rezolvat rapid, care nu doar că a trezit revoltă în societate. Dacă nu facem această reaşezare, până la sfârşitul lunii noiembrie pierdem bani europeni, 231 de milioane. Noi cam pierdem vremea, am propus să facem rapid acest grup de lucru. Sper să clarificăm lucrurile mâine, în Coaliţie. (…) A fost o desfășurare lungă de fapte, dar sunt optimist pentru că toate argumentele sunt de partea noastră. N-am făcut un grup de lucru ca să îngropăm un subiect, ci ca să folosim timpul mort. Avem şi un deadline, pe 28 noiembrie. Am avut o întâlnire cu actorii principali din justiţie şi i-am întrebat dacă sunt de acord să revină la masa dialogului. (…)”, a spus Grindeanu.

Citește și: Momente ce nu s-au văzut la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Traian Băsescu, Ilie Bolojan, Gigi Becali și reacțiile din spatele camerelor de filmat

Citește și: Ilie Bolojan a făcut publice diplomele care îi atestă studiile. Cu ce notă a absolvit premierul Facultatea de Matematică

În același timp, liderul interimar al PSD a confirmat că va exista o nouă lege a pensiilor speciale, iar magistrații vor ieși la pensie la vârsta de 65 de ani, la fel ca ceilalți angajați români.

„Da, vom avea o nouă lege, într-o formă sau alta, care va regla lucrurile. Se va ieşi la pensie la 65 de ani. Da, nu poţi să ai pensia cât ai salariul. Acestea sunt lucruri care sunt nenegociacibile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News