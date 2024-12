Scandal în platoul Chefi la cuțite. O concurentă l-a scos din sărite pe Richard Abou Zaki: „Nu-mi venea să cred ce am auzit” / Video

Un scandal de proporții a izbucnit în ediția din 11 decembrie a show-ului culinar „Chefi la cuțite”, după ce o concurentă i-a făcut câteva reproșuri lui Richard Abou Zaki. Juratul s-a enervat și a reacționat dur. Chiar și ceilalți chefi au rămas șocați la afirmațiile făcute de Simona Crișan, concurenta din echipa lui Ștefan Popescu.

Scandal la „Chefi la cuțite”, între Richard Abou Zaki și o concurentă

Replici dure s-au auzit în bucătăria „Chefi la cuțite”, după ce Simona Crișan l-a criticat pe chef Richard Abou Zaki. Deși discuția a debutat cu umor, aceasta s-a transformat rapid într-un schimb de replici dure.

Totul a început în momentul în care concurenta din echipa roție i-a spus lui Richard Abou Zaki că el este un șef, nu este lider. La rândul lui, juratul a afirmat că Simona Crișan a dat dovadă de lipsă de respect, discursul lui fiind întâmpinat cu aplauze de ceilalți concurenți.

„Acum înțeleg de ce eu am un restaurant cu stea Michelin, poate pentru că sunt un șef și nu lider. Simona, nu vorbi deasupra mea! Nu ai respect, aici nu e casa ta. Tu ai venit aici, este o experiență pentru tine. Noi te-am respectat și te-am tratat cu respect. Nu e o chestie de stele, de câte chestii am câștigat, de unde am ajuns, de ce am făcut. Poți să fii cel mai tare din lume, dacă nu ai respect, nu ești niciunul”, i-a spus supărat Richard Abou Zaki.

Citește și: Cum arată echipele „Chefi la cuțite” sezonul 14. O concurentă a leșinat când a auzit că primește tunica

Citește și: Cine este Andreea Ignat, cuțitul de aur al lui Richard Abou Zaki. Povestea ei de viață i-a impresionat pe jurații Chefi la cuțite

Simona Crișan a refuzat să-și ceară scuze

Lucrurile au escaladat în momentul în care chef-ul nu a fost lăsat să vorbească de către concurentă. Richard Abou Zaki a încercat să-i explice Simonei de ce nu ar fi trebuit să spună acele lucruri, dar aceasta l-a tot întrerupt și a vorbit în același timp cu el, lucru care l-a făcut pe bucătar să-și iasă din minți.

„Niciun concurent din nicio altă echipă nu și-a permis să spună ceva rău despre Sautner, ceva rău despre Orlando, și eu aici am câștigat multe, nu numai aici, ci și în viața mea. Nu răspunde și nu vorbi deasupra mea!”, a precizat chef Abou Zaki.

Citește și: Cum arată casa modestă de la țară în care a copilărit Orlando Zaharia. Juratul „Chefi la cuțite”, emoționat până la lacrimi

Citește și: Selena Gomez și Benny Blanco s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă primit de artistă: „Pentru totdeauna începe acum”

Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au arătat și ei uimiți de reacția concurentei din echipa lui.

„Dacă eu îmi permit să fac anumite glume cu Ștefan, cu Richard, cu Orlando, nu înseamnă că pot face și ei același lucru”, a comentat Chef Sautner.

„E inadmisibilă atitudinea Simonei!”, a punctat Chef Ștefan.

”Am rămas fără cuvinte! Nu-mi venea să cred ce am auzit”, a declarat Chef Richard după episodul extrem de tensionat dintre el și Simona Crișan.

La final, concurenta a refuzat să-și ceară scuze întrucât consideră că nu a greșit cu nimic și nu are de ce să facă acest lucru.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Richard Abou Zaki și Simona Crișan

Sursă foto: PR, Facebook

Urmărește-ne pe Google News