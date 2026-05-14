Conflictul dintre Lora și Carmen Harra escaladează. Ce spune clarvăzătoarea: „Adevărul supără întotdeauna”

Tensiunile dintre Lora și clarvăzătoarea Carmen Harra escaladează. Artista neagă zvonurile despre divorț și acuză declarațiile publice ale acesteia, în timp ce Harra susține că reacția cântăreței confirmă previziunile sale.

Tensiunile dintre Lora și Carmen Harra escaladează, iar replicile dure dintre cele două continuă să atragă atenția publicului. Recent, clarvăzătoarea a intervenit în direct la Spynews TV pentru a-și apăra afirmațiile controversate despre viața personală a cântăreței.

Totul a început cu un zvon care a circulat pe Internet referitor la un posibil divorț între Lora și soțul său, Ionuț Ghenu. Artista a simțit nevoia să clarifice situația, dezmințind categoric speculațiile și aducând în discuție declarațiile lui Carmen Harra, care a prezis o despărțire iminentă în cuplul lor.

În apărarea sa, Carmen Harra a declarat că reacția Lorei nu ar face decât să confirme veridicitatea predicțiilor sale. „Adevărul supără întotdeauna. (…) Eu am făcut doar o analiză profundă a ce se poate întâmpla în viața ei. (…) Reacția ei nu face decât să confirme ce am spus eu: că nu este pregătită să treacă prin aceste încercări care se vor întâmpla în viața ei”, a explicat clarvăzătoarea la Spynews TV.

Totodată, Harra a negat că i-ar fi spus vreodată Lorei că va deveni mamă până în 2018, așa cum susține cântăreața. „Eu nu știu să-i fi spus asta, dar dacă ea ține minte…”, a adăugat aceasta.

Lora, replică acidă după ce Carmen Harra a spus că va divorța de Ionuț Ghenu

Lora nu a rămas tăcută în fața acestor afirmații. Artista a răspuns pe Instagram, criticând atitudinea clarvăzătoarei și subliniind că astfel de declarații nu fac decât să alimenteze zvonurile nefondate despre viața ei privată.

„M-au anunțat foarte mulți oameni că ați vorbit urât despre mine. De ce să faceți asta, doamnă? Când ne-am văzut ați fost atât de drăguță și amabilă cu mine, ați făcut poză cu mine, mi-ați spus cât de mult mă apreciați… Nu înțeleg de ce ascultați atât de ușor bârfe”, a scris Lora pe rețelele sociale.

Conflictul a fost amplificat de declarațiile inițiale ale lui Carmen Harra, făcute tot la Spynews TV, unde aceasta a susținut că Lora, din cauza configurației numerologice a vieții sale, nu ar avea relații de durată. „Bazat pe codul ei de viață, ea fiind cifra cinci și născută într-o zi de 23, mai are un cinci, are divorțul, cel puțin două. Deci eu garantat vă spun că fata asta, orice pretinde ea, nu se atașează de fapt de nimeni și va divorța categoric de acest om”, a afirmat Harra.

În ciuda furtunii mediatice, Lora rămâne fermă în poziția sa. Artista nu a ezitat să pună accentul pe importanța concentrării asupra lucrurilor pozitive și le-a reamintit fanilor săi să nu lase energia negativă să le afecteze viața.

