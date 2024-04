Loredana Groza, apariție incendiară în colanți, top transparent și cu abdomenul la vedere. Cum s-a fotografiat artista

Loredana Groza și-a uimit recent fanii din mediul online cu un pictorial provocator. Celebra cântăreață s-a fotografiat într-o pereche de colanți negri și cu un tricou grena transparent legat în zona bustului, pentru a lăsa la vedere abdomenul bine tonifiat.

Loredana Groza, apariție incendiară în colanți, cu abdomenul la vedere

Loredana, care în această vară va împlini 54 de ani, surprinde cu fiecare apariție, iar în postarea de luni s-a prezentat într-o ipostază ce nu putea fi trecută cu vederea. Perfect machiată și coafată, artista a trecut în descrierea pozelor un citat din „Dirty Dancing” – „Nobody puts Baby in a corner!”

Internauții au apreciat pozele artistei, iar reacțiile lor cu privire la felul în care a ales să se fotografieze au fost împărțite ba frumoase, răutăcioase. Deși ea a spus în neumărate rânduri că nu are operații estetice, unele persoane încă o mai acuză de acest lucru.

„Superbă!”

„Bravo, Lori! Tot așa să fii mereu!”

„După atâtea operații estetice…”

„E trucaj!”

„Cine îți face pozele astea și cu cât îl plătești?”

„Super, Lori!” – sunt câteva dintre comentariile fanilor.

Loredana Groza are un regim strict de viață

Artista nu își arată vârsta și este într-o formă fizică de zile mari, aceste lucruri cer și sacrificii. În primul rând, Loredana are grijă la alimentație, consumă carne slabă, fructe în loc de desert și multe salate. În plus, își începe ziua cu un pahar cu apă călduță.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane.”



„Dimineața, beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a spus Loredana, la Antena Stars.



Legat de operațiile estetice, artista a spus mereu că nu și-a făcut așa ceva. Artista susține că stilul ei de viață, dar și moștenirea genetică o ajută să arate impecabil.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine”, spunea Loredana Groza pentru aceeași sursă.

Loredana: „Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să își cunoști corpul”

Tot legat de intervențiile estetice, artista preciza cu o altă ocazie că pune accentul pe sănătatea pielii și are multe principii sănătoase de viață, considerând că nicio operație estetică nu poate contribui la frumusețea naturală a pielii. Loredana chiar recomandă tuturor să nu „arunce banii pe geam” pentru operații estetice și recomandă disciplina.

”Nu prea am timp să mă gândesc să arăt altfel, pentru că atunci când ești tot timpul plecat, pe drumuri, trebuie să ai un regim extrem de disciplinat de viață. Altfel nu ai avea energia să cânți două ore, să îți faci încălzirea, și fizică, dar și vocală. Trebuie să își drămăluești foarte bine timpul, somnul, bineînțeles că mâncatul este esențial, pentru că el îți dă energia pe care trebuie să o consumi, și în același timp să nu te încarci prea tare. Mâncăm mai puțin și avem mai multă energie.

Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să își cunoști corpul. Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru.



Sunt ani de zile în care am făcut tot felul de excese și îți dai seama că tot noi suntem cei care plătim creditul”, spunea Loredana, pentru UNICA.RO, anul trecut, când a revenit pe platourile de filmare a comediei Lasă-mă îmi place! Camera 609.



