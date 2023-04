Loredana Groza preferă naturalețea atunci când își lucrează abdomenul. Cum s-a afișat la sală, la 52 de ani

A renunțat la produsele de patiserie și merge frecvent la sală, acesta pare să fie secretul care o ajută pe Loredana Groza să se mențină în formă la 52 de ani.

După ce și-a încărcat bateriile în India împreună cu fiica sa, artista și-a reluat obiceiurile zilnice și antenamentele la sală. În timp ce mulți se pregătesc intens pentru venirea Paștelui, Loredana Groza își lucrează din greu corpul și își urmărește cu interes abdomenul. E mândră de pătrățele care au început să se arate, așa că va opta, cu siguranță, și în această perioadă de un meniu variat, dar nu atât de bogat caloric.

Loredana Groza, fără machiaj la sală

Chiar dacă pe scenă afișează, în general, ținute extravagante, totul se schimbă când se află în timpul liber. Loredana preferă ținutele lejere, pe care le adoptă și atunci când merge la sală. În acele momente chiar și machiajul devine o amintire, iar naturalețea e cartea ei de vizită.

Solista a avut întotdeauna grijă ce mănâncă și nu și-a arătat niciodată vârsta. La ea prânzul presupune pește ori carne slabă de pui sau curcan şi o salată, iar la desert optează, în general, pentru fructe. Loredana Groza mărturisea că, în cazul ei, cina constă în salate la care adaugă şi seminţe, avocado sau peşte.

„Dimineața, beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, spune Loredana, conform Antena Stars.

Loredana Groza neagă că are îmbunătățiri estetice

Artista susține că nu are nicio îmbunătățire estetică. Ba chiar și tatăl ei îi susține spusele și dă vina pe moștenirea genetică pentru felul în care arată fiica sa.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine”, spunea Loredana Groza pentru aceeași sursă.

Artista a renunțat la mariajul cu Andrei Boncea

Loredana Groza a divorțat de Andrei Boncea. Tatăl vedetei, un scriitor cunoscut, a recunoscut că fiica sa și Andrei Boncea au pornit pe drumuri separate.

„Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie. Lucrurile merg bine, au un copil”, a spus Vasile Groza, recent, pentru Cancan.

Loredana Groza și Andrei Boncea au fost împreună 23 de ani și au o fiică, Elena, care, spre deosebire de celebra sa mamă, nu adoră lumina reflectoarelor.

