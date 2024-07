Cum arătau Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în 2012, la primul sezon Masterchef România

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au anunțat că revin în televiziune, după ce au renunțat la scaunele de jurați ai emisiunii Chefi la cuțite. Cei trei bucătari revin cu forțe proaspete la formatul care i-a consacrat: MasterChef România. După o absență de 12 ani de la Pro TV, aceștia sunt pregătiți pentru noua provocare. Vă amintiți cum arătau simpaticii chefi în primul sezon al show-ului prin care s-au lansat în televiziune?

Cum arătau Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu în primul sezon MasterChef România

Sorin Bontea (54 ani), Florin Dumitrescu (36 ani) și Cătălin Scărlătescu (51 ani) au reușit să câștige simpatia telespectatorilor încă din primul sezon al emisiunii MasterChef România, care a fost difuzat de Pro Tv în anul 2012. Atunci a fost prima dată când cei trei bucătari au luat contact cu televiziunea și cu un astfel de format. La început au părut duri dar, cu timpul, au demonstrat că au simțul umorului, sunt deschiși la provocări și i-au lăsat pe cei de acasă să îi cunoască mai bine.

Astfel, oamenii din fata micilor ecrane au început să-i simpatizeze, astfel că s-au întristat când au aflat că părăsesc MasterChef după trei sezoane. Au ajuns la Antena 1 în emisiunea „Iadu bucătarilor”, iar mai apoi au fost jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite” și „Chefi fără frontiere”. Acum, cei trei sunt pregătiți să revină „acasă”.

După ce postul de televiziune din Pache Protopopescu a anunțat că Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu vor fi jurații sezonului 9 al show-ului MasterChef România, cei trei au revenit în mediul online cu un mesaj care i-a încântat pe fanii lor: „Înapoi în viitor”.

Citește și: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu revin la PRO TV! Cei trei sunt jurații sezonului 9 MasterChef România!

Citește și: Chef Florin Dumitrescu își sărbătorește fata cea mică. Urarea emoționantă a juratului de la MasterChef România: „Îi spunem Mia Bucuria”

În primul sezon MasterChef România, din 2012, Sorin Bontea avea 42 de ani, Cătălin Scărlătescu avea 39 de ani, iar mezinul grupului, Florin Dumitrescu, avea doar 24 de ani. Chimia lor a fost una evidentă încă de la primele cadre și chiar au legat o strânsă prietenie și în afara camerelor de filmat.

Jurații MasterChef, primele declarații despre revenirea la Pro TV

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au arătat încântați de revenirea pe platourile de filmare ale emisiunii MasterChef România. Cei trei bucătari spun că această emisiune este „ca prima dragoste”, care nu se uită niciodată.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu. Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu (râde), unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu (râde)”, a spus chef Sorin Bontea despre revenirea la MasterChef.

Citește și: Legătura neștiută dintre Andreea Perju și Liviu Vârciu. “O puteam lua foarte ușor pe alte căi” / Exclusiv

CONȚINUT VIDEO UNICA

Citește și: Cristina Ciobănașu, primele declarații despre nunta cu Alexandru Mureșan: “M-a cerut de două ori, pe două continente diferite”/ Exclusiv

La rândul lui, Florin Dumitrescu spune că este entuziasmat de această nouă etapă din viața lui.

„MasterChef este formatul care ne-a lansat și care a dat tonul show-urilor culinare în România. Este prima noastră iubire și provocare, iar pasiunea pentru mâncare, care s-a plantat în casele oamenilor de-a lungul timpului, ne-a ajutat pe toți să dezvoltăm o întreagă industrie. Pentru noi, MasterChef înseamnă începutul, iar dacă cineva mai spera, acum înseamnă și întoarcerea. În această perioadă în care am trecut prin diverse lecții, entuziasmul de a mă întoarce acasă, acolo de unde a pornit totul, e foarte mare. Mă încearcă un sentiment de siguranță și liniște și abia aștept să îmi demonstrez mie că visul de a ajuta oamenii să descopere bucătăria nu are cum să moară”, a precizat cel mai tânăr jurat al emisiunii.

Cătălin Scărlătescu spune că simte că revine „acasă” și îi așteaptă pe toți pasionații de gastronomie să îi impresioneze.

„Această revenire e ca atunci când, după foarte, foarte mult timp, te întorci acasă și revezi locurile natale, acelea în care te-ai format, ai crescut… MasterChef este show-ul care a revoluționat gastronomia în România și îmi doresc ca noii concurenți să vină cu mult curaj, avem nevoie de toți rebelii din bucătărie, avem nevoie de toată mâncarea bună și de cei care vor să ne impresioneze cu adevărat”, a afirmat chef Scărlătescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arătau Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu în primul sezon MasterChef

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News