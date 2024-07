Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan sunt împreună de aproape 3 ani, dar parcă se cunosc de o viață. De profesie medic stomatolog, iubitul actriței o mai însoțește la unele evenimente mondene, făcând un compromis, de dragul ei. În exclusivitate pentru UNICA.ro, interpreta Siei din serialul “Lia, soția soțului meu”, difuzat la Antena 1, ne-a povestit că ea și partenerul său de viață sunt relaxați în privința căsătoriei, care este în plan. Mai mult, Cristina Ciobănașu fost cerută de două ori în căsătorie, pe două continente diferite, dar fără un inel fizic, gestul fiind unul spontan și autentic, după cum ne-a mărturisit. Ea ne-a vorbit și despre felul în care iubitul tău a perceput situația profesională, în care ea și fostul iubit, Vlad Gherman, fac echipă la emisiunea Happy Caffee de pe Happy Channel.

Cristina Ciobănașu, primele declarații despre căsătoria cu Alexandru Mureșan

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit, fiecare și-a refăcut viața și continuă să lucreze împreună, dând dovadă de maturitate și eleganță totodată. Mai mult, partenerii lor se cunosc. Actrița chiar l-a felicitat pe fostul său partener de viață, Vlad Gherman, după ce s-a căsătorit civil cu Oana Moșneagu. În exclusivitate pentru UNICA.ro, Cristina Ciobănașu a făcut primele declarații despre nunta cu iubitul ei, Alexandru Mureșan, și ne-a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie de două ori.

CONȚINUT VIDEO UNICA

Cum s-a adaptat Alexandru la viața ta? Ești o persoană cunoscută, ai fani. Am observat că iubitul te-a însoțit la unele evenimente.

Încercăm să petrecem cât de mult timp putem împreună și de asta, cumva, el a făcut compromisul de a mă însoți la evenimente oficiale. El nu este din lumea asta și nu se simte confortabil, dar de dragul meu și pentru că își dorește să petrecem și timp împreună, face asta din când în când. Asta e faza cu ieșitul doar la unele evenimente.

Citește și: Cum a convins-o Ruxandra Ion pe Cristina Ciobănașu să joace în serialul Lia, de la Antena 1: “M-a intrigat când mi-a zis”/ Exclusiv

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei: “Alexandru mă scoate din filmul meu de perfecționistă aiurită, concentrată pe muncă”/ Exclusiv

Andreea Ibacka, înlocuită la Happy Café. Cine prezintă cu Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu: „Noul sezon vine cu multe surprize”

El cumva așa m-a luat cu stilul acesta de viață, nu e ca și cum nu făceam nimic când ne-am văzut și brusc am început să nu mai fiu prezentă în viața lui. De la începutul relației eram prezentă numai două seri pe săptămână cu el (n.r.- între timp locuiesc împreună), pentru că în rest am două familii din care provin și pentru care îmi găsesc timp, am pasiuni, am 3 joburi – serialul, emisiunea și social media, masterul pentru care trebuie să îmi găsesc timp. În vară sper să dau dizertația, Doamne ajută!

Alexandru a fost vreodată deranjat de faptul că tu lucrezi la emisiune Happy Caffee cu Vlad Gherman?

Niciodată. A luat-o ca pe un dat, asta e realitatea, asta e situația, nu e nicio problemă.

Cum s-au cunoscut iubitul Cristinei Ciobănașu și Oana Moșneagu, soția lui Vlad Gherman

Alexandru și Vlad se cunosc?

Da, s-au văzut, se cunosc. Am și fost la o nuntă împreună, nunta unui prieten comun, Bubu Cernea. Când s-a căsătorit, ne-a invitat pe amândoi. Elena, soția lui Bubu, m-a întrebat pe mine întâi că nu știe cum să facă dacă să ne invite pe amândoi sau nu, că nu știe cum să procedeze că într-un fel își doresc să fim amândoi acolo, dar în același timp realizează că ar putea fi ciudat pentru noi și pentru partenerii noștri. Dar i-am zis să fie relaxată, să ne invite, nu e nicio problemă, ne cunoaștem, suntem oameni maturi care ne-am despărțit în cele mai bune condiții, lucrăm în continuare împreună, iar partenerii noștri, Alex și Oana, sunt perfect conștienți de relația pe care am avut-o atâția ani și asta e realitatea. Cred că mai ciudat a fost pentru partenerii noștri să se cunoască. Cred, nu știu, dar având în vedere că am ajuns să petrecem până la 2.00 – 3.00 dimineața la aceeași nuntă împreună, cred că asta zice multe.

Cristina Ciobănașu: “La un moment dat mi-aș dori să facem o cununie religioasă”

Tu și Alexandru aveți planuri de căsătorie? A existat cererea în căsătorie?

Au existat niște cereri, este o poveste amuzantă la mijloc. Ideea este că el m-a cerut de două ori, pe două continente diferite, dar niciodată nu a avut un inel fizic pentru mine și atunci i-am spus că îl aștept pregătit (râde). Au fost două momente spontane, el e un tip foarte spontan și apreciez asta la el, au fost două momente în care a simțit să facă asta, a fost ceva autentic și am apreciat din suflet că a făcut asta.

Pot să zic că avem planuri, ne dorim să ne căsătorim, dar nu am pus-o niciodată pe hârtie la modul: gata, anul viitor ne căsătorim! Nu, cumva suntem bine așa cum suntem, simplul fapt că semnăm niște acte nu schimbă cu nimic faptul că ne iubim și că suntem bine și că ne dorim să fim o viață împreună. Da, la un moment dat mi-aș dori să facem o cununie religioasă, pentru că mi se pare că o binecuvântare de genul ăsta este binevenită, dar nu pun nicio presiune. Aveam aproape 3 ani împreună, puteam să avem și 15, cred că la fel de relaxați eram din punctul acesta de vedere.

Citește și: Cristina Cioran cere prelungirea ordinului de protecție împotriva tatălui fetiței ei. „De ce să pui în pericol viața copilului meu?”

Cristina Cioran cere prelungirea ordinului de protecție împotriva tatălui fetiței ei. „De ce să pui în pericol viața copilului meu?”

Alina Ceușan este însărcinată pentru a doua oară. Influencerița și Raul Tișa mai au un băiat: „Cel mai frumos dar”

Cum arată noua vilă în care Andreea Bănică s-a mutat cu familia. „Am terminat toată curtea! Ne-a rupt!” / Foto & Video

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News