Legătura neștiută dintre Andreea Perju și Liviu Vârciu. “O puteam lua foarte ușor pe alte căi” / Exclusiv

Andreea Perju și Liviu Vârciu sunt colegi pe platourile de filmare ale serialului “Bravo, tată!” de la Antena 1, acesta fiind primul proiect la care cei doi actori lucrează împreună. Interpreta Angelicăi a povestit pentru UNICA.ro că “îl știe de o viață” pe Liviu Vârciu, ea fiind în adolescență fan al formației L.A., care nu rata concertele trupei sale preferate. Interesul pe care l-a manifestat pentru muzică și formația al cărei lider este Liviu Vârciu a ținut-o pe Andreea Perju departe de alte tentații în adolescență.

Andreea Perju dezvăluie cum l-a cunoscut, de fapt, pe Liviu Vârciu

Actrița ne-a mărturisit că a traversat o perioadă destul de dificilă în adolescență, mai ales că era orfană de mamă și tatăl ei muncea de dimineața până seara pentru întreținerea familiei, iar pasiunea pentru trupa L.A. a ajutat-o să urmeze “un drum foarte clar în viață”.

Andreea Perju s-a bucurat în momentul în care a aflat că a luat castingul pentru serialul “Bravo, tată!”, difuzat la Antena 1, unde o interpretează pe Angelica, dar mai ales că are ocazia să fie pe platourile de filmare cu Liviu Vârciu, despre care ne-a mărturisit că i-a fost idol în adolescență.

Când se termină filmările serialului “Bravo, tată!”

Ești încă prinsă cu serialul Bravo, tată!?

Sunt foarte prinsă cu serialul, filmările se vor termina undeva pe 1 iulie, deci mai am mult și bine. Săptămâna aceasta din păcate colegul cu care eu aveam de filmat a făcut varicelă, este un copil, și așa am putut să ajung la eveniment, dar în general media este de 3-4 zile pe săptămână cu filmările. În zilele în care am filmare nu îmi pot pune altceva, de cele mai multe ori filmez chiar 12 ore pe zi.

Cum ți-ai pus amprenta asupra personajului tău, Angelica?

Mi se pare că este un rol complex, în care din anumite puncte de vedere mă regăsesc, din alte puncte de vedere am descoperit -o și am descoperit lucruri la ea. Nu e o femeie ușor de dus, dar este o femeie cu multă personalitate, știe foarte bine ce vrea și pe lângă chestia asta interacționează foarte bine cu bărbații din serial, cu băieții, cu tăticii. Chiar mă gândeam la faptul că eu, Andreea, de când mă știu, inclusiv la școală, adică în perioada liceului, în perioada facultății, tendința a fost să mă regăsesc mereu mai degrabă în grupurile de băieți, decât în grupurile de fete. Acum au tot dezvoltat personajul, că îl dezvoltă și Angelica a început, nu dau din casă, că o să vedeți pe TV, dar a început să aibă destul de multe activități împreună cu băieții. Adică e: hei, hai să vedem ce mai facem? E foarte funny pentru că băieții sunt foarte bine aleși și ei sunt și prieteni.

Cu cine rezonezi cel mai bine dintre tătici?

Cu toți. Nu am nicio problemă. Ce-i drept, cel mai mult am interacționat până în acest moment cu Natanticu, pentru că fiind fostul meu soț îți dai seama că sunt acolo ca un ghimpe în coastă. Pe Liviu îl știu de o viață.

Tu și Liviu Vârciu ați lucrat împreună la vreun proiect?

Nu am lucrat până acum, dar eu, în adolescența mea, în frageda adolescență, am fost mare fană. L.A, îți dai seama că pentru mine acum este foarte frumos să lucrez cu un om, care, la un moment dat, mi-a fost idol.

Andreea Perju: “Liviu știe că am fost cea mai mare fană L.A. din țară”

Liviu știe lucrul acesta? I-ai spus?

Da, el știe că am fost cea mai mare fană L.A. din țară, ne și amuzăm acum. Mă duceam la concerte, am acasă niște caiete cu ei, pe care mi le-a păstrat tăticu’, cu fiecare poză, orice lucru pe care îl scriau ziarele despre L.A., eu îl luam, îl decupam, îl puneam frumos în caiet și, gândindu-mă la lucrul acesta, mi-am dat seama că în perioada adolescenței când e foarte periculos și o puteam lua foarte ușor pe alte căi, faptul că eu i-am ales pe ei (n.r. – componenții trupei L.A.) m-a ajutat să îmi țin un drum foarte clar în viață și să trec peste o perioadă grea, având în vedere că nici nu o aveam pe mama, eram doar cu tatăl meu care de dimineața până noaptea era la muncă și eram destul de lăsată de izbeliște. Iată că mi-am găsit prin acești 3 oameni un drum, un sprijin. Eram fericită că mergeam la concerte, că scriam pancarte, că îi vedeam. E important când ești adolescent și cu atât mai mult dacă ești nevoit să crești de unul singur cred că e important să găsești un echilibru într-o chestie care nu-ți creează în niciun fel vreun disconfort sau nu te pune în niciun pericol.

