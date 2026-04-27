Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O influenceriță de 32 de ani a murit după ce o rivală în dragoste a intrat intenționat cu mașina într-un grup de persoane, potrivit poliției.

Klaudia Zakrzewska a murit după ce Gabrielle Carrington a călcat-o cu mașina

Influencerița Klaudia Zakrzewska, cunoscută drept „Klaudiaglam”, și-a pierdut viața într-un incident șocant. Pe 25 aprilie, la doar 32 de ani, Klaudia Zakrzewska a murit la spital în urma rănilor grave suferite într-un accident din 19 aprilie, informează Libertatea. Influencerița poloneză, urmărită de peste 258.000 de persoane pe Instagram, era o prezență îndrăgită în mediul online.

Evenimentele tragice s-au petrecut în fața clubului Inca din Soho, Londra. Era ora 4:30 dimineața când un vehicul negru, condus de Gabrielle Carrington, fostă finalistă a emisiunii „X Factor” din 2013, a intrat într-un grup de persoane. Potrivit martorilor, Klaudia petrecuse seara alături de prieteni, iar imaginile de la fața locului o arată prinsă sub mașină, în timp ce trecătorii încercau să o salveze.

În același incident, un bărbat de aproximativ 50 de ani a suferit răni grave, iar o altă femeie, în vârstă de 30 de ani, a fost rănită ușor. Poliția Metropolitană a declarat că Gabrielle Carrington, în vârstă de 29 de ani, a fost arestată la fața locului și acuzată inițial de tentativă de omor, vătămare corporală gravă, conducere periculoasă și conducere sub influența alcoolului.

O dispută personală și o decizie fatală

Potrivit procurorului Rizwan Amin, Carrington a recunoscut în cadrul audierilor că era «în conflict» cu Klaudia Zakrzewska, iar motivul disputei ar fi fost un bărbat. „Se cunoșteau bine și aveau o dispută de durată”, a subliniat procurorul. Mai mult, anchetatorii au descoperit că în momentul incidentului, Carrington avea o concentrație de alcool în sânge de peste două ori mai mare decât limita legală.

După moartea Klaudiei, acuzația de tentativă de omor va fi schimbată în omor, iar Gabrielle Carrington urmează să fie audiată din nou pe 19 mai la tribunalul Old Bailey.

Detectivul-șef inspector Alison Foxwell a transmis un mesaj emoționant către familia și prietenii victimei: „Dorim să transmitem condoleanțe profunde familiei și prietenilor Klaudiei în urma acestei vești tragice. Gândurile noastre sunt, de asemenea, alături de toți cei afectați de acest incident.” În același timp, Poliția Metropolitană a făcut un apel public pentru a evita speculațiile pe rețelele sociale și distribuirea imaginilor grafice ale accidentului, subliniind necesitatea respectării intimității familiei Zakrzewska.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News