Daniela Gyorfi nu mai este supărată pe Liviu Guță și ar vrea să colaboreze cu el: „Până la urmă, de ce să nu cântăm din nou?”

Daniela Gyorfi a decis să pună capăt disputelor din ultimii ani și să treacă peste supărarea față de Liviu Guță. După o perioadă în care și-au aruncat cuvinte dure, artista a mărturisit că nu mai este supărată pe fostul ei coleg și ar fi deschisă la o posibilă colaborare.

Daniela Gyorfi l-a iertat pe Liviu Guță

Daniela Gyorfi (56 de ani) și Liviu Guță (45 de ani) făceau furori cu hitul lor „De ce mă minți”, o piesă care a cucerit publicul și care a marcat o colaborare de succes între cei doi artiști. Relația dintre aceștia s-a răcit treptat, iar, în ultima perioadă, manelistul a făcut mai multe declarații care au deranjat-o pe fosta lui colegă.

La momentul respectiv, Liviu Guță se arăta dezamăgit de anumite persoane din viața lui, printre care și prieteni apropiați. „Am trecut prin foarte multe. Nu are nimeni voie să mă denigreze pentru că am probleme. Cum vine asta? M-am chinuit, am plâns, fraților. Am stat și am plâns singur, de la chinul prin care am trecut. Când v-am spus că sunt la greu, era o mărturisire sinceră. Am pierdut tot. Am încercat să construiesc ceva printr-o afacere, dar visul meu s-a prăbușit lăsând în urmă doar lacrimi și regrete.

M-am trezit singur, după 27 de ani în care am cântat din suflet pentru voi, pentru prietenii pe care îi consideram aproape. Din păcate, am realizat că acei prieteni erau doar niște iluzii, umbre care au dispărut când aveam cel mai mult nevoie de ei”, a spus Liviu Guță pe rețelele de socializare.

Acum, Daniela Gyorfi a decis să lase în urmă discuțiile și conflictele din ultima perioadă și a mărturisit că nu mai este supărată pe Liviu Guță.

Daniela Gyorfi și-ar dori să reia colaborarea

Ba chiar mai mult, cântăreața este deschisă la o posibilă colaborare, dacă vor găsi o melodie care să le placă amândurora.

„Dacă mă sună și dacă avem o melodie, care să ne placă, până la urmă, de ce să nu cântăm din nou împreună? Am încheiat supărarea pe Liviu, ce a fost a fost. Eu și Liviu am avut succes foarte mare cu multe piese pe care le-am cântat împreună la evenimente’, a declarat artista, pentru Click.

Scandalul dintre Daniela Gyorfi și Liviu Guță a pornit în urmă cu mai bine de 10 ani, atunci când manelistul a ieșit public, cu un scandal ce o avea în centru chiar pe mama artistei, care era paralizată la pat la vremea respectivă.

„Nu am luat niciun ban de pe urma hit-ului „De ce mă minți’. Nu îl aveam pe George impresar. Cu Liviu Guță m-am certat din cauza caracterului, nu al banilor. Nu ne-am împăcat, eu nu am vorbit cu el. Pe mine m-a deranjat foarte tare Liviu, pentru că eu nu am înțeles niciodată comportamentul lui.

Am zis că nu intru în direct să vorbesc, dar am intrat în momentul în care a zis că eu o bat pe mama mea și o țin în debara. Era să cad și să mor de inimă lângă mama, care așa bolnavă cum era, a stat lângă mine. El și-a cerut scuze, dar pentru mine a fost mult prea mult’, spunea Daniela Gyorfi, la emisiunea „Detectorul de minciuni’.

