Diana Bart, despre experiența din televiziune și online: „La început a fost frustrant”. Cum gestionează comentariile negative / Exclusiv

Diana Bart este un exemplu de profesionalism și un model pentru toate femeile care își doresc o carieră longevivă în televiziune. Invitată la Fresh by Unica, prezentatoarea de la Prima TV ne-a dezvăluit ce sfat prețios i-a oferit mama ei înainte să pornească pe acest drum, dar și ce schimbări a observat în televiziune în ultimele două decenii. Totodată, Diana ne-a vorbit despre primul ei contact cu rețelele sociale.

Diana Bart, despre experiența ei din televiziune și online

Diana Bart a urmat pașii firești unei cariere jurnalistice. A început ca reporter și corespondent, apoi a devenit prezentatoare și editor. De mai mulți ani, Diana găzduiește emisiunea Flash Monden de la Prima TV. În paralel, jurnalista este și o prezență foarte îndrăgită pe rețelele sociale. Înainte să pornească în această aventură, mama ei i-a oferit un sfat prețios.

„Mama mi-a zis: «Să nu te abați de la regulile pe care le ai, pentru că o să vezi cât de important este să rămâi ancorată în ce ai învățat și cunoști și să nu te lași trasă în părți de nimeni». E foarte important să mergi pe drumul tău”, ne-a povestit Diana Bart, la Fresh by Unica.

„Nu mai e televiziunea cum era”

De-a lungul carierei, Diana Bart ne-a dezvăluit că a avut preponderent șefe, care, la rândul lor, i-au oferit sfaturi prețioase. Jurnalista a rămas în relații bune cu toate, însă nu și-a putut aminti un sfat în particular. Am vorbit cu Diana și despre schimbările prin care a trecut televiziunea în ultimele două decenii.

„E o întrebare destul de delicată. Nu mai e televiziunea cum era. Mi-amintesc cât de greu se ajungea într-un punct și de cât de jos am pornit ca să reușesc. Da, mi se pare mult mai ușor acum să intri în televiziune. Și mi se pare că poți ajunge sus fără să parcurgi niște etape. E simplu să citești un prompter. Dar mi se pare destul de grea treaba asta (fără pregătirea de teren – n.red.) pentru că, pentru a transmite știri, trebuie să ai o pregătire. Până la urmă, presa este a patra putere în stat. E foarte importantă, educă”, a mai spus Diana Bart, pentru Unica.ro.

„Cred că, ușor-ușor, tot ce înseamnă televiziune și alt suport vor dispărea”

Diana Bart este de părere că televiziunea este un domeniu mult mai accesibil în prezent, lucru care nu i se pare corect. În urmă cu 20 de ani, când a debutat ca reporter, prezentatoarea ne-a spus că existau alte criterii și valori în baza cărora se făceau angajări. Deși nu este întru totul de acord cu toate transformările prin care a trecut televiziune, Diana a îmbrățișat evoluția tehnologică și tranziția către online.

„Ne îndreptăm înspre online. Cred că, ușor-ușor, tot ce înseamnă televiziune și alt suport vor dispărea. E foarte bine să participăm la această viață din online atât timp cât transmitem o informație de calitate. Și e foarte important și ce urmărim. Dacă știm ce să luăm din ce ni se oferă, este foarte simplu. Doar noi suntem răspunzători de ce ni se întâmplă, de ce alegem să facem și de ce parte a lucrurilor vedem”, a mai spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

„La început a fost frustrant”

În prezent, jurnalista nu consideră că are vreo provocare în ceea ce privește activitatea ei pe rețelele sociale. Ne-a admis, însă, că primul contact cu publicul de acolo a fost destul de frustrant.

„Eu am încercat să transmit în online exact ceea ce sunt eu și atunci mi-e destul de ușor. Nu pot să zic că e o provocare atât de mare. Într-adevăr, la început a fost cumva frustrant, pentru că eu încercam să transmit niște lucruri pozitive, spun eu, și poate nu aveau acest impact pe care-l au acum. Dar am fost sigură că e vorba doar de o consolidare. Acum am o comunitate de care sunt foarte mândră și care apreciază absolut tot ce fac eu”, a mai spus Diana Bart, pentru Unica.ro.

„Eu nu-mi doresc milioane de urmăritori. E foarte ușor să faci milioane de urmăritori cumpărându-i sau prin alte metode. Îmi doresc ca oamenii care sunt acolo să fie în continuare reali și să aprecieze la adevărata valoare ceea ce fac eu. Asta, pentru mine, este o mare bucurie”, a completat.

Cum gestionează comentariile negative

În același interviu, am vorbit cu Diana și despre cum gestionează comentariile negative. Prezentatoarea de la Prima TV a înțeles că mesajele răutăcioase pe care le primește nu sunt despre ea. În consecință, Diana nu se lasă atinsă de energiile negative ale celorlalți.

„Ajungi să-ți dai seama că un om care poate comenta la acel nivel, acela e clar nivelul lui de educație, de cunoaștere, de profunzime și atunci de ce să-mi irosesc eu energia pe oameni care au astfel de valori. Nici nu contează pentru mine. Eu transmit o informație frumoasă, decentă. Oamenii care au capacitatea să o înțeleagă sunt bineveniți. Îi blochez (pe cei care o jignesc – n.red.). Ce sens are să existe acolo un astfel de cont, când nu mi-aduce nicio valoare și nici celorlalți care mă urmăresc. Încerc să curăț cât pot și cât observ”, ne-a mai spus.

Diana Bart, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am mai vorbit cu Diana Bart despre pierderea tatălui ei, manifestare și relația ei cu divinitatea, dar și despre povestea de dragoste dintre ea și soț. Urmărește interviul mai jos!

Diana Bart a absolvit Facultate de Filosofie și Jurnalism, dar și Școala Populară de Arte, secția Decorațiuni de interior. Marea ei pasiune rămâne jurnalismul, însă dintotdeauna a avut înclinații artistice pe care se bucură că le-a cultivat ulterior.

