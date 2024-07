Acasă la Diana Bart. Cum și-a decorat prezentatoarea TV apartamentul: „Contează foarte mult paleta de culori” / Exclusiv

Diana Bart are o abordare holistică asupra vieții, care presupune armonizarea tuturor aspectelor ce țin de existența noastră. Printre aceste aspecte se numără și mediile în care trăim. Acasă este locul în care, în mod normal, ar trebui să ne încărcăm bateriile pentru a face față tuturor provocărilor zilnice. Cu această convingere în minte și suflet, prezentatoarea de la Prima TV a acordat o atenție specială decorării casei sale. Jurnalista are studii în design interior și și-a amenajat locuința respectând mai multe principii. Invitată la Fresh by Unica, Diana ne-a spus ce paletă de culori a ales pentru apartamentul ei, dar și care este oaza ei de liniște acasă.

Cum și-a decorat Diana Bart apartamentul

Diana Bart a absolvit Facultate de Filosofie și Jurnalism, dar și Școala Populară de Arte, secția Decorațiuni de interior. Marea ei pasiune rămâne jurnalismul, însă dintotdeauna a avut înclinații artistice pe care se bucură că le-a cultivat ulterior. Prezentatoarea de la „Flash Monden” este de părere că toate lucrurile cu care interacționăm și la care ne expunem au puterea de a ne influența echilibrul interior.

„Am învățat foarte multe trucuri, odată cu cursul absolvit de design interior. Și la Școala de Arte am terminat specializarea Decorațiuni de interior. Noi în spații trăim. Marea majoritate a vieții noastre o trăim fie în mașină, fie acasă, fie în diverse alte spații. Este extrem de important mai ales pentru cei mici. Ei percep totul vizual și auditiv”, a spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

„Contează foarte mult paleta de culori”

În amenajarea propriei locuințe, pentru Diana Bart au contat foarte mult spațiile de depozitare și paleta de culori. Acestea din urmă pot afecta nu numai starea de spirit, ci și nivelul de energie, somnul și chiar tensiunea arterială, potrivit unui studiu din 2008, citat de Psychology Today.

„Contează foarte mult paleta de culori. Culorile vibrante și foarte puternice îți agită creierul. Culorile care sunt calme, calde, pastelate, îți induc o stare de relaxare. La fel cum verdele este o culoare care ajută inima să se relaxeze. Sunt atât de multe sfaturi pe care ar trebui să le urmăm”, a mai spus Diana Bart, pentru Unica.ro.

„Eu am ales foarte mult alb și culoarea lemnului”

Unele culori nu ne sunt benefice pe termen lung, în timp ce altele ne pot motiva sau îmbunătăți starea de spirit și concentrarea. Prin urmare, este foarte important să știm cum să ne folosim de culori în avantajul nostru. Culorile calde, precum galbenul, portocaliul, rozul și roșul ne pot motiva și energiza. Totuși, dacă sunt prea intense, pot fi și iritante. De cealaltă parte, culorile reci, precum verdele, albastrul și violetul pot avea un efect calmant asupra noastră, potrivit sursei citate anterior.

„Eu am ales foarte mult alb și culoarea lemnului. Avem foarte mult lemn în casă care mă duce cu gândul la natură și îmi dă o stare de bine. Și miroase lemnul într-un fel. Am pus și accente de negru, nu m-am ferit să fac asta, pentru că este un contrast foarte frumos între alb, negru și culoarea lemnului.

În camerele fetițelor am ales niște culori feminine, calde, pastelate. Am mers pe roz prăfuit, pe crem, pe alb. Când intri în cameră, și mai ales că au și tapet, un perete este cu niște sirene foarte delicat vopsite, îți induce așa o stare de bine. E oaza mea de relaxare acolo, când stăm împreună în camerele lor”, a mai spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Pentru jurnalistă, un alt aspect foarte important îl reprezintă spațiile de depozitare. Diana a ajuns la concluzia că într-un spațiu aerisit altfel curge energia. În plus, atunci când fiecare lucru are locul lui bine stabilit, nici stările de frustrare și agitație nu mai apar atât de des atunci când căutăm ceva prin casă.

Diana Bart, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am mai vorbit cu Diana Bart despre pierderea tatălui ei, manifestare și relația ei cu divinitatea, povestea de dragoste dintre ea și soț, dar și despre cariera din televiziune și online. Urmărește tot interviul mai jos!

Diana Bart și soțul ei, Mihai Dumitrescu, sunt căsătoriți din anul 2017 și împreună au două fiice, Maira și Amina.

Acasă la Diana Bart

Foto: Instagram/@dianabart.ro; Capturi YouTube/@Storia

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

