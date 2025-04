Adrian Minune și soția sa, Cati Simionescu, sunt împreună de mai bine de 30 de ani. Cei doi au împreună trei copii superbi, pe Karmen, Adriana și Adrian Jr. Relația lor a trecut prin multe etape, de-a lungul anilor, iar recent manelistul a și recunoscut că i-a fost infidel partenerei sale de viață.

Adrian Simionescu recunoaște că i-a fost infidel soției sale, Cati

Adrian Simionescu sau Adrian Minune (50 de ani), așa cum îl cunoaște o țară întreagă, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cati. Cei doi sunt împreună de când soția manelistului avea 17 ani, atunci când a decis să fugă de acasă și să înceapă o viață nouă alături de acesta. De-a lungul anilor, au trecut prin multe, iar, într-un interviu, cântărețul de muzică de petrecere a recunoscut că i-a fost infidel partenerei sale, cu care are și trei copii, pe Karmen, Adriana și Adrian Jr.

Despre infidelitatea artistului a aflat și Cati, care, deși l-a certat, a decis să-l ierte.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ţinut companie în acea seară. Soţia mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărţi vreodată. Îmi iubesc prea mult soţia şi copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume şi pentru asta le mulţumesc copiilor mei’, a declarat Adrian Minune, în urmă cu ceva timp, conform Wowbiz.

Ce spune despre divorț

Chiar dacă a decis să plece de acasă pentru o perioadă scurtă de timp, Adrian Minune nu a luat niciodată în considerare divorțul. Cati a fost cea care l-a înțeles tot timpul și care i-a fost alături necondiționat.

Bursucu: Te-a luat vreodată nebunia să pleci de acasă?

Adrian Minune: Da, au fost momente când n-am mai suportat și a trebuit să plec undeva să stau 4 zile, 5 zile singur.

Bursucu: Nu, nebunia la modul „Gata, vreau să divorțez’. Adrian Minune: Nu, astea sunt de oameni nebuni.

Bursucu: N-ai avut niciodată asta?

Bursucu: Tot tu ai declarat: „Eu sunt persoana care am ieșit într-o zi să duc gunoiul și m-am întors acasă după 3 ani’.

Adrian Minune: După 13 ani. Da, și ea m-a tot așteptat: „Bă, nu mai vine ăsta cu gunoiul’, a spus Minune în podcastul lui Bursucu.

