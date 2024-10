Fiul lui Adrian Minune se iubește cu o artistă celebră după despărțirea de logodnică. „Da, suntem împreună și suntem fericiți!”

Adrian Minune Jr. și-a găsit din nou fericierea pe plan amoros, la doar câteva luni după despărțirea de fosta iubită, cu care plănuia să se căsătorească anul viitor.

Adrian Minune Jr. are o iubită nouă

Mezinul cântărețului de manele Adrian Minune s-a despărțit de logodnica lui, Andreea Loga, în vară, aceasta fiind acuzată de infidelitate. Separarea lor a avut loc după nunta Adrianei Simionescu, sora lui Adrian Jr.

„Ne-am separat la scurt timp după nunta Adrianei. Nu am vorbit în public despre asta, un singur lucru m-a deranjat pe mine, faptul că oamenii au spus că ar fi existat infidelitate din partea mea. Vreau să se înțeleagă că nu a fost acesta motivul. A fost altceva la noi.

Eram împreună de nouă luni. După o lună jumătate m-a cerut de soție. Noi nu am avut timp să fim iubit și iubită. Noi ne-am văzut o singură dată și după ce am ieșit 20 de minute, el mi-a spus că vrea să mă ducă acasă să mă cunoască părinții lui. A doua oară când am venit în București, m-am mutat la el, a doua oară când l-am văzut”, a declarat Andreea Loga, la Xtra Night Show.

Iată că a ieșit din nou soarele pe strada lui Adrian Minune Jr. odată cu apariția Roxanei Chiriță în viața lui, o cântăreață de muzică de petrecere din Banat, apreciată nu doar la noi, dar și în Serbia.

Citeşte şi: Ce a spus Adriana Simionescu despre divorţul de soţul ei, Nicu: „Şi în ziua nunţii ne-am ciondănit”

Citeşte şi: Adrian Minune, declaraţii controversate despre divorţul dintre fiica sa, Karmen, şi Bogdan Căplescu. Cum ar sta lucrurile, de fapt: „E o chestie frumoasă”

Citeşte şi: Karmen Simionescu, declarații în lacrimi despre viața după divorț: „Nu mă așteptam să spun asta”. A fost sau nu înșelată fiica lui Adrian Minune?

Adrian Jr. și Roxana au fost surprinși împreună la petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a mamei lui. Cei doi au fost nedezlipiți la petrecere, semn că între ei treaba este destul de serioasă. Mai mult, ei nu au ezitat să-și confirme relația.

„Da, suntem împreună și suntem fericiți! Asta este tot ce contează!” – au recunoscut ei pentru Fanatik. Adrian și Roxana au mai spus aceleiași surse că nu este exclus să existe și o colaborare muzicală între ei

Cum a slăbit Roxana Chiriță 20 de kilograme

Roxana Chiriță este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică de petrecere don zona Banatului. În urmă cu doi ani, ea a povestit în cadrul emisiunii „La Măruță” cum a trecut printr-o schimbare fizică formidabilă, reușind să dea jos 20 de kilograme.

„Mergeam prin țară cu concertel. Mă opream la tot felul de magazine și restaurante de unde îmi luam mâncare complet nesănătoasă.

Înainte să slăbesc aveam deplină încredere în mine. Nu eram deloc complexată de felul în care ară. Am zis că trebuie să încep să mănânc și eu mai sănătos.

Și-am vrut să văd ce pățesc dacă mănânc și eu niște salate. Și după o lună, când am constatat că încep să apară primele rezultatele. Am zis că nu trebuie să renunț. În prima lună am dat jos multe kilograme. Dieta a fost una slabă în calorii. M-a ajutat enorm și sportul. Rețeta clasică!”, i-a povestit artist lui Cătălin Măruță.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News