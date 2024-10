Karmen Simionescu, declarații în lacrimi despre viața după divorț: „Nu mă așteptam să spun asta”. A fost sau nu înșelată fiica lui Adrian Minune?

Karmen Simionescu a spus, cu lacrimi în ochi, cum arată viața ei după divorț. Artista anunța în urmă cu fix o lună că ea și soțul ei, Bogdan Clăpescu, s-au despărțit. Într-un podcast recent, cântăreața a dezvăluit cum i-a dat vestea despre separare fetiței lor, Sofia, și a răspuns, totodată, la speculațiile că ar forma un cuplu cu Bogdan de la Ploiești.

Karmen Simionescu, declarații în lacrimi despre viața după divorț

Invitată în podcastul lui Bursucu’, Karmen Simionescu a dezvăluit că, deși nu se aștepta, este fericită. Imediat după ce a rostit aceste cuvinte, artista a izbucnit în lacrimi. În cadrul aceluiași interviu, Karmen a vorbit despre copilărie și familia ei, despre succesul celei mai recente piese, „Complicat”, dar și despre speculațiile că și-a refăcut viața după divorț.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, să știi că da (este fericită – n.red.). Nu mă așteptam să spun asta. Cred că toate lucrurile în viața asta se întâmplă cu un motiv. Toți oamenii care ne trec calea au un scop în viața noastră și trebuie să învățăm să luăm tot ce e mai bun”, a spus Karmen Simionescu, înainte să izbucnească în plâns.

Karmen și fostul ei soț au ajuns la divorț după ce au făcut tot posibilul să-și salveze căsnicia. Cei doi au apelat chiar și la ajutorul unui terapeut pentru a trece peste periodele dificile. În ciuda tuturor eforturile, au decis să meargă pe drumuri separate.

Citește și: Adrian Minune, declaraţii controversate despre divorţul dintre fiica sa, Karmen, şi Bogdan Căplescu. Cum ar sta lucrurile, de fapt: „E o chestie frumoasă”

A fost sau nu înșelată?

Karmen a infirmat speculațiile cum că motivul divorțului ar fi fost infidelitatea în cuplu. Solista și fostul ei partener de viață au fost împreună timp de șase ani, dintre care cinci în calitate de soț și soție. Fiica lor, Sofia, s-a născut în vara anului 2019.

„Nu (au înșelat – n.red.). Sub nicio formă, nu există așa ceva. Pot să spun în mod oficial că nu a fost vorba nici din partea mea, nici din partea lui, niciodată în șase ani de zile, de înșelat. Suntem două persoane care s-au iubit extraordinar de tare, doar că nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu am altă explicație decât faptul că suntem construiți total diferit și atât”, a mai spus Karmen, pentru sursa citată.

Citește și: Karmen Minune, declarații despre comentariile rasiste de la începutul carierei și depresia post-natală: „M-am lovit de realitatea dură” / Video

Cum i-a vorbit fetiței despre despărțirea de tatăl ei

În cadrul aceluiași interviu, solista a dezvăluit cum i-a vorbit fetiței de doar cinci ani despre faptul că ea și tatăl ei se despart.

„Sofi știe tot ce se întâmplă și Sofi își dorește ca mama ei să fie bine. E cel mai frumos lucru despre lumea aceasta. Copilul meu este un copil foarte matur, care înțelege lucrurile câteodată mai bine decât mine. Am discuții cu ea și conversații lungi despre orice. (…) Ea e viața și lumina și ochii mei și ea știe prin ce am trecut noi, ca familie. Dacă eu am ales să iau decizia aceasta, vreau ca toată lumea să știe că am luat-o în binele nostru individual, al meu, al fostului meu soț și al ei”, a declarat cântăreața.

Nu în ultimul rând, Karmen a negat zvonurile cum că și-ar fi refăcut viața după divorț cu Bogdan de la Ploiești, alături de care a lansat piesa „Complicat”, locul 1 în trending pe YouTube, în România.

Foto: Captură YouTube; Instagranm/@karmen

Urmărește-ne pe Google News