În ce relații au rămas Diana Bart și fostul soț, Mihai Dumitrescu, după divorț: „Avem doi copii împreună”. Cum a început povestea lor de dragoste

Diana Bart a dezvăluit în ce relații a rămas cu Mihai Dumitrescu după divorț. Prezentatoarea de la Prima TV și fostul soț au doi copii împreună, două fetițe, Maira și Amina.

În ce relații au rămas Diana Bart și fostul soț, Mihai Dumitrescu, după divorț

Diana Bart și Mihai Dumitrescu au divorțat acum jumătate de an, după aproximativ opt ani de căsnicie.

„Sunt divorțată de mai bine de șase luni. Oricum, de mai mult timp suntem despărțiți până să divorțăm. Am o relație frumoasă de prietenie cu fostul meu soț pentru că avem doi copii împreună și tocmai de aceea am decis să nu dăm nimic ca să nu stricăm imaginea și să nu afectăm mersul firesc”, a dezvăluit Diana Bart, pentru Click!.

Prezentatoarea de la Prima TV a fost surprinsă recent în ipostaze tandre cu actorul Daniel Nuță. Imaginile au generat speculații în presă despre un potențial „amantlâc”, deoarece jurnalista a ales să țină divorțul ei secret.

„Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an. Nu e vorba despre niciun «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită. Am dreptul să mă văd cu cine vreau”, a mai declarat Diana Bart, pentru sursa citată.

La rândul lui, Daniel Nuță confirma în urmă cu mai mult timp că el și iubita lui, actrița Cezara Petredeanu, s-au despărțit după o relație de patru ani.

„Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani”, a spus Daniel Nuță atunci.

Citește și: Cum s-au cunoscut Diana Bart și Mihai Dumitrescu. Cu ce se ocupă soțul prezentatoarei TV: „Este un tip foarte pedant” / Exclusiv

Cum a început povestea de iubire dintre Diana Bart și Mihai Dumitrescu

Diana Bart și Mihai Dumitrescu s-au cunoscut în anul 2015 și s-au logodit după doar șapte luni de relație. Nunta lor a avut loc doi ani mai târziu, iar împreună au două fetițe, Maira și Amina, în vârstă de 7 și, respectiv, 5 ani.

Jurnalist și fostul soț și-au manifestat întâlnirea. Prezentatoarea de la Prima TV și fostul ei partener de viață s-au întâlnit întâmplător într-o seară și de atunci au rămas împreună. Diana și Mihai erau prieteni pe rețelele sociale, dar niciodată nu-și vorbiseră până atunci.

„Am atras cumva. Noi eram prieteni pe rețelele sociale. Niciodată nu vorbisem și, stând de vorbă cu o prietenă, am zis: «Uite, băiatul ăsta, din câte observasem eu pe Insta, mi se pare un tip care e fix pe lungimea mea de undă și așa cum văd eu bărbatul ideal». Și chiar i-am zis, mai în glumă, mai în serios: «Cu siguranță într-o zi o să ne întâlnim». Și ea mi-a zis: «Dă-i un like ca să vadă». Și eu i-am zis că nici măcar nu-i dau like. E suficient să mă gândesc și sunt convinsă că printr-o anumită întâmplare va apărea în viața mea. Și chiar așa a fost. Ne-am întâlnit întâmplător într-un local și din ziua aceea am rămas împreună”, a povestit Diana Bart în 2024, la Fresh by Unica.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News