Afacerea cu care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au dat lovitura. „Am investit foarte mult suflet și pasiune!”

Dana Nălbaru (46 de ani) a renunțat la celebritate pentru a se dedica familiei și proiectelor personale și se bucură acum de tot ce are viața mai frumos să-i ofere. Fosta solistă Hi-Q a pus bazele unei afaceri prospere și acum culege roadele.

Împreună cu soțul ei, actorul Dragoș Bucur (45 de ani), fosta solistă a trupei Hi-Q are o familie minunată, cu trei copii frumoși și isteți – doi naturali, Sofia (16 ani) și Kadri (7 ani) și o fetiță înfiată, Roxana, în vârstă de 9 ani. Și tot împreună cu Dragoș, Dana Nălbaru are o afacere de care se ocupă de câțiva ani și care merge bine.

Afacerea cu care Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au dat lovitura

Cei doi au început cu un bistro, ocupându-se de comercializarea produselor de cofetărie de lux de tot felul, iar treptat, afacerea s-a extins. Ideea proiectului s-a născut din pasiunea Danei Nălbaru pentru cofetărie și din dorința de a se perfecționa în acest domeniu. Dar a fost inspirată și din obiceiul lor de a lua dulciuri pe post de suveniruri atunci când călătoresc în locuri deosebite.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

“După renunțarea la cariera muzicală am ales să mă ocup de educația copiilor noștri și sunt foarte mândră de felul în care ei s-au format. În ultimul an, însă, datorită faptului că ei au crescut și nu mai e necesar să le fiu alături în permanență m-am concentrat pe realizarea unor proiecte deosebite, în care am investit foarte mult suflet și pasiune.

„Un concept nou în România de dulciuri pentru adulți”

Torturile se bucură deja de succes în rândul iubitorilor de dulciuri fine, acum a venit rândul să prezint consumatorilor de bomboane. Acest concept nou în România, de dulciuri pentru adulți a luat naștere în urma călătoriilor noastre prin lume.

În Danemarca există ‘Hygge’, iar noi avem acum inspirația YAAOMM, acest ‘You Are Always On My Mind’ pe care îl poți spune cuiva drag, în orice limbă dorești, sub forma unui cadou dulce. În aceste vremuri nu-i nimic mai frumos decât să petreci timp cu cei dragi, într-o atmosferă caldă, bucurându-te de lucrurile simple și rafinate.” afirma Dana Nălbaru, în 2021, citată de protv.ro.

În lista deserturilor sunt incluse și prăjituri pentru persoane care suferă de diabet, deoarece Dragoș Bucur se luptă cu această boală de mai bine de 20 de ani.

„Din gama ei de prăjituri, două sunt făcute special pentru mine. Fără zahăr, fără nimic”, a povestit Dragoș Bucur pentru ego.ro.

Dulciurile de lux comercializate de cele două vedete au un aspect cu totul deosebit, fiind adevărate bijuterii culinare dulci ce pot fi oferite drept cadou sau suvenir persoanelor dragi.

“Unii oameni pleacă din călătorii cu suveniruri și vederi, alții cu fotografii sau bijuterii. Eu și Dana luăm din fiecare loc deosebit în care mergem câte o bomboană sau o prăjitură pentru a păstra cu noi atmosfera și aroma specifice locului respectiv.

„Colecții deosebite de bomboane pentru oameni dragi”

În timpul unei vacanțe în Danemarca, Danei i-a venit ideea creării unei colecții deosebite de bomboane pentru oameni și locuri dragi, pentru că felul în care te simți într-un anumit loc se transformă în amintiri prețioase pentru fiecare dintre noi.

Cred că o cutie deosebită de bomboane este un mod perfect de a-i spune unei persoane cât de importantă este pentru tine. Și în același timp îi amintește că nu o vei uita niciodată”, a explicat Dragoș Bucur.

Bistro-urile în care vedetele își comercializează dulciurile sunt în zona Floreasca și în Otopeni.

Foto – Facebook / Instagram