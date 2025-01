Ce mare și frumoasă s-a făcut Maya. Fiica Mishei și a lui Connect-R a împlinit 11 ani. „A început să primească cadouri de domnișoară!”

Maya, fiica lui Connect-R (42 de ani) și a Mishei (33 de ani) a împlinit 11 ani și a avut parte de o petrecere de neuitat.

Ce mare și frumoasă s-a făcut Maya

Maya a fost sărbătorită așa cum se cuvine de părinții ei faimoși. Misha a povestit recent că fata începe să se transforme într-o adevărată domnișoară și a primit cadouri de adolescentă din partea celor care au venit la petrecerea ei.

„Am sărbătorit la un loc de joacă, nu a fost ceva special, dar având în vedere că în anii trecuți o duceam mereu undeva în vacanță, nu și-a mai sărbătorit ziua cu copiii de câțiva ani. Am fost în familie, Maya și-a chemat prietenii și colegii din clasă. Ea este înnebunită după tot ce înseamnă animeuri, manga, figurine, cărți, asta și-a dorit cel mai mult. A primit cadouri drăguțe, haine, a început să mai primească și cadouri de domnișoară, tot felul de parfumuri, luciuri de buze, cutiuțe de bijuterii, produse de îngrijire corporală”, a declarat Misha, pentru click.ro, despre petrecerea aniversară a fiicei sale.

Fosta soție a lui Connect-R a mai spus că are o relație excelentă cu Maya și este mândră că fiica ei este foarte înțeleaptă și matură pentru vârsta ei, recunoscând că ea când avea vârsta fiicei nu era așa.

„Trecând peste aspectul fizic, pentru că mi se pare că s-a înălțat foarte tare și că s-a dezvoltat foarte mult, Maya de mică mi s-a părut înțeleaptă, nu neapărat acum, pentru vârsta ei. De mică a fost un copil super matur în gândire și înțelept și liniștit. Vorbesc cu ea super deschis și mă înțeleg cu ea ca și cu un adult. Este super înțeleaptă și matură pentru vârsta ei. Într-un cuvânt, eu nu eram așa la vârsta ei. E un copil super bun!” – a adăugat Misha.

Maya își dorește să devină cântăreață

Maya a moștenit talentul și pasiunea pentru muzică a părinților ei, studiază pianul și își dorește foarte mult să devină cântăreață K-Pop, fiind îndrăgostită de acest stil muzical. Mama ei a mai spus că și-a exprimat chiar dorința să se mute în Coreea când va crește, pentru a-și putea îndeplini visul de a fi un artist K-Pop. Pe lângă dorința de a evolua în domeniul muzical, fata și-a dezvoltat un stil vestimentar propriu , iar Misha nu mai poate interveni în alegerile pe care le face când se îmbracă.

„Cu cât crește cu atât își dorește să petrecem mai puțin timp împreună. Este în perioada de preadolescentă în care vrea să stea cu fetele, să vorbească cu ele. Înainte petreceam mai mult timp împreună. Nu mai vrea să facem chestii de copii. La film îi place să mai ieșim, la mall. A crescut. Acum are păreri și doleanțe, nu o mai îmbrac cu ce vreau eu. Are stilul ei, numai cu pantaloni largi, adidași, bocanci, tricouri largi, are stilul ei și doar îi mai dau câte o părere, nu mă mai bag. Este un copil super bun și e ascultătoare” – a mai spus Misha.

Conenct-R și Misha au divorțat în urmă cu mai bine de șase ani. Dar au continuat să aibă o relație bună, de amiciție, de dragul fetei. Cei doi au mers adesea împreună cu fata în vacanțe și se întâlnesc la evenimentele importante din viața ei.

