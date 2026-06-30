Ioana Filimon și iubitul ei s-au despărțit după cinci ani de relație. „Au fost niște dicuții între noi!”

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Ioana Filimon traversează o perioadă plină de schimbări pe plan sentimental. După ce în urmă cu mai bine de un deceniu cucerea publicul și juriul obținând titlul de Miss România, bruneta a ales în ultimii ani să facă un pas în spate din lumina reflectoarelor.

Stabilită la Timișoara, vedeta părea că și-a găsit în sfârșit liniștea și stabilitatea alături de un potent om de afaceri local. Cei doi formau un cuplu de cinci ani, locuiau în aceeași casă și aveau planuri mari de viitor, însă totul s-a năruit recent, când au decis definitiv să meargă pe drumuri separate.

Decizia de a pune punct poveștii de dragoste nu a fost una de moment, ci a survenit în urma mai multor încercări eșuate de a salva ceea ce construiseră împreună.

Declarațiile vedetei despre motivele rupturii

Ioana Filimon a confirmat separarea printr-o serie de declarații sincere, explicând exact ce anume a dus la finalul celor cinci ani petrecuți împreună:

„Am avut o relație, care s-a încheiat. Au fost cinci ani cu mici pauze, dar a fost frumos, s-a încheiat. Era din Timișoara, era cam de aceeași vârstă cu mine, pot spune că da, că e om de afaceri. Nu a fost așa că a renunțat el, au fost niște discuții între noi pe care nu puteam să le ducem la bun sfârșit, el fiind din altă religie, eu fiind altă religie și cumva, aici s-a rupt, pentru că erau tot timpul discuții și nu puteam să ajungem la același numitor. E musulman. Sunt și relații ce durează, chiar dacă nu aceeași religie. Am locuit împreună” – a explicat Ioana, potrivitr Spynews.ro.

Evadare de lux în Ibiza pentru aniversarea de 35 de ani

Chiar dacă o despărțire după jumătate de deceniu lasă urme adânci, fosta Miss România refuză să se lase doborâtă de nostalgie. Vedeta se pregătește intens pentru o nouă etapă din viața ei și are deja planuri mari pentru această vară. În luna august, Ioana Filimon va împlini vârsta de 35 de ani, ocazie cu care a pus la cale o escapadă de proporții în una dintre cele mai exclusiviste destinații de petrecere din lume.

Alături de un grup de prieteni apropiați cu care se află pe aceeași lungime de undă, șatena va pleca în Ibiza, hotărâtă să lase în urmă toate problemele din Timișoara și să sărbătorească noul său statut de femeie singură în cel mai fastuos mod posibil:

„În august, voi pleca, de ziua mea, în Ibiza, așa ne-am hotărât. Am găsit o gașcă foarte mișto, suntem pe același vibe. Cu siguranță, o să fie frumos. Nu te duci în Ibiza să te uiți la bani, să te zgârcești. O să fie ziua mea, îți dai seama că îmi doresc tot ce e mai frumos.”

Foto – Facebook / Instagram

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