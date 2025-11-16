Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Se află lângă Parcul Cișmigiu

Horia Moculescu, unul dintre cei mai renumiți compozitori ai României, a locuit într-un apartament elegant, situat în centrul Bucureștiului, lângă Parcul Cișmigiu. După ce artistul s-a stins din viață, pe 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, mulți s-au întrebat cum arăta locuința în care a compus, a trăit și a păstrat amintiri neprețuite.

Imagini din apartamentul în care a locuit Horia Moculescu

Locuința, de 142 de metri pătrați, reflectă stilul boem al artistului și păstrează farmecul clădirilor vechi din București. Imaginile dintr-un videoclip realizat de compozitorul Mihai Alexandru, cu ocazia Revelionului din 2018, oferă o privire intimă asupra acestui spațiu special. Pereții cu tapet clasic, mobilierul masiv din lemn, scaunele și fotoliile tapițate, alături de candelabrul din cristal, creează o atmosferă caldă și elegantă, în contrast cu stilurile moderne minimaliste.

Biblioteca apartamentului, încărcată de cărți, fotografii, bibelouri și suveniruri, dezvăluie o parte din viața personală a compozitorului. În hol, o oglindă imensă acoperă un perete întreg, oferind o senzație de spațiu și rafinament. Fiecare colț al apartamentului pare să spună o poveste despre prietenii apropiați, momentele de inspirație și serile memorabile petrecute aici.

Cine va moșteni apartamentul lui Horia Moculescu

Apartamentul din apropierea Parcului Cișmigiu este considerat cel mai de preț bun rămas în urma artistului. Mariana Moculescu, fosta sa soție, a dezvăluit pentru Libertatea că Horia a avut în trecut și alte proprietăți valoroase, precum o casă cu grădină în Băneasa și un teren de cinci hectare lângă Timișoara. Ambele au fost vândute cu timpul.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri”, a povestit Mariana Moculescu.

Apartamentul din centrul Capitalei, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie, o toaletă de serviciu, două holuri și o cămăruță de serviciu, va fi, cel mai probabil, moștenit de fiica artistului, Nidia Moculescu. „Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită”, a adăugat fosta soție a compozitorului.

Locuința lui Horia Moculescu rămâne un simbol al eleganței și al vieții sale artistice, păstrând în fiecare colț amprenta unei personalități care a marcat cultura muzicală românească.

Foto: Libertatea

