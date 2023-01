4 vedete din România care au fost Miss. De ce a urcat Bianca Brad pe scenă fără lenjerie intimă

Frumusețea lor nu a trecut neobservată! Au reușit să impresioneze cu talentul lor, dar și să obțină titlul de Miss, unele în țară, altele peste hotare. Bianca Brad, Daniela Nane, Matilda Pascal Cojocărița și Elena Merișoreanu sunt doar câteva dintre vedetele care și-au etalat farmecele în competiția visurilor, iar celebritatea nu a întârziat să apară.

Dacă Bianca Brad a așteptat mul timp premiul promis, iar prejudecățile i-au făcut viața dificilă în facultate, Matilda Pascal Cojocărița a reușit să îi atragă atenția și lui Ceaușescu, iar pe Elena Merișoreanu a pus ochii un italian, doar Daniela Nane a avut cel mai mult de suferit.

Bianca Brad a rămas fără lenjeria intimă, la concursul Miss Prințesa Frumuseștii

Bianca Brad a participat în 1990 la Miss Prințesa Frumuseții. În seara concursului, frumoasa blondă a îmbrăcat o ținută de seară compusă din două piese și creată de cea care i-a dat viață. Problemele au început atunci când nu și-a mai găsit lenjeria intimă și a fost nevoită să iasă pe scenă fără.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

“Materialul deosebit mi l-a dăruit o doamnă care mă plăcea foarte mult. Modelul a fost gândit să aibă legătură cu titlul, să aibă un aer princiar, de aceea și gulerul acela improvizat dintr-o bucată de plastic. Culoarea era un albastru-turquoise electric, strălucitor, ceea ce cu siguranță m-a avantajat”, își amintește Bianca Brad.

Citește și: Cum a ajuns Bianca Brad manechin în comunism. „Nu am fost una dintre fetele Zinei Dumitrescu!”

Bianca Brad, dezvăluiri sfâșietoare despre moartea fetiței. „Am primit un mare semn, dar am refuzat să cred!”

“Am avut parte atunci de o aventură care mi-a dat mari emoții.

Între prima probă, în costum de baie, și cea de a doua, în rochie de seară, am avut foarte puțin timp la dispoziție pentru a ne schimba și aranja. Spațiul era mic, foarte înghesuit, și, în forfota aia, nu mi-am mai găsit lenjeria intimă. Așa că am fost nevoită să ies pe scenă fără.

În spatele zâmbetului meu se ascundea groaza ca nu cumva să calce careva pe trena rochiei mele, pentru că partea de jos era de fapt doar o bucată de material înnodată în talie și puteam să rămân foarte ușor în fundul gol”, mai spune Bianca Brad pe o rețea de socializare.

„Miss Prințesa Frumuseții” a fost singurul concurs de frumusețe la care vedeta a participat vreodată. “Mama a insistat să merg . Cred că a atras-o mult și titlul, pentru că obișnuia și încă îmi mai spune Prințessina”, adaugă Bianca Brad.

Bianca Brad

Evenimentul s-a ținut la Hotel București și a fost pentru Bianca viitoarea actriță o experiență inedită. Cu toate astea, premiul s-a lăsat așteptat.

„Eram tânără, naivă, visătoare și experiențele de viață frumoase de atunci au fost ca o baterie de rezervă a sufletului”

“Premiul cel mare a fost o Dacie, pe care am obținut-o cu chiu cu vai, la 6 luni de la concurs, după ce am amenințat organizatorii că îi dau în judecată dacă nu își îndeplinesc obligația trecută în contract, iar al doilea premiu mare – o săptămână la Londra- l-am primit abia după un an, total lipsit de fastul prezentat și promis în seara concursului”, și-a amintit Bianca Brad.

Spectacolul a fost prezentat de Cătălin Botezatu și Dana Obscitaru, iar printre concurente au fost și câteva fete care, ulterior, au devenit cunoscute în diverse domenii.

“Am avut ceva de tras după aceea, în facultate, din cauza prejudecăților. M-a durut, dar nu am regretat și, uitându-mă în urmă, în ciuda răutăților, mă bucur pentru mine…cea de atunci.

Eram tânără, naivă, visătoare și experiențele de viață frumoase de atunci au fost ca o baterie de rezervă a sufletului pentru ce urma să trăiesc.

În viață este necesar să știi și să poți să nu te întristezi pentru ce ai pierdut, ci să fii recunoscător și să te bucuri pentru că a fost”, a spus Bianca Brad.

Daniela Nane, taxată pentru că era frumoasă

Daniela Nane a devenit Miss România în 1991, dar succesul obținut a venit la pachet și cu ceva probleme. “De multe ori nu eram distribuită sau nici nu mă chemau la casting pentru că eram frumoasă. Pentru că lucrurile urâte dintr-un scenariu nu i se pot întâmpla unei femei frumoase. Și mă gândeam, vreți să vă povestesc viața mea? Faptul că arați într-un fel nu te scutește de întâmplări nefericite. Dar, a trecut, asta e!”, a mărturisit actrița, în trecut, în emisiunea Rețeaua de idoli.

Matilda Pascal Cojocărița a îmbrăcat o rochie care costa 101 lei

Matilda Pascal Cojocărița avea o frumusețe specială și numai 19 ani când a câștigat titlul de Miss România în 1979. Competiția s-a ținut la Costinești.

„La Miss România am concurat cu o rochie care costa 101 lei, pe vremea aceea. În mod normal, ar fi trebuit să merg cu o stilistă la etapa națională”, povestea Matilda Pascal Cojocărița.

Chiar și Nicolae Ceaușescu s-a lăsat impresionat de farmecul ei.

„Lui îi plăcea muzică, știa toate versurile melodiilor și le cânta odată cu mine la evenimentele la care eram invitată. Sincer, îmi era mai mult teamă să nu greșesc vreo strofă, căci el era un cunoscător și atunci ar fi fost foarte grav ca artist. Te-ai fi discreditat sau poate nu ai mai fi putut urcă pe scenă niciodată”, povestea solista pentru știrile Kanal D.

Elena Merișoreanu nu mai scăpa de un italian după concurs de Miss

Elena Merișoreanu a câștigat un concurs de Miss în Italia. “Eram prin anii ’60, în Italia, la un Festival Internațional de Folclor cu Junii Sibiului. Fiecare țară trebuia să prezinte câte trei, patru fete pentru concursul de Miss. Aveam 19 ani pe atunci și nu aveam habar ce însemna Miss. Colegii m-au anuntat ca m-au trecut pe lista. Erau 180 de concurente.

În ziua concursului ne-a selecționat și am rămas două fete de la noi”, mărturisea Merișoreanu pentru revista Taifasuri.

“Erau numai bărbați în juriu, iar când am intrat pe scenă în costum popular toți trăgeau de el să vadă dacă e natural. Pe la 4:00 dimineața s-au anunțat câștigătorii și premiile în limba italiană, pe care nu o înțelegeam atunci: “Marele premiu Miss Primavera Europa este câștigat de românca Elena Merișoreanu”. Colegii mă împingeau să mă duc pe scenă. Premiul consta într-o medalie de aur, o cupă de argint, haine, bijuterii și o mășină Fiat 850 sport. M-au întrebat dacă vreau mășină sau banii, dar cei care erau mai șmecheri, din delegația României, au zis să ne dea banii, să-i împartă la toți, iar eu să-mi opresc hainele. Eram foarte mulți și n-au primit mai nimic. Eu mă bucuram pentru bijuterii și cupa”, a mai spus cântăreața.

Solista recunoaște că a reușit să impresioneze și un Italian bogat.

„Băiatul patronului de la Ferrari era în juriu. El mă plăcea foarte tare și le spunea celor din delegație că vrea să se însoare cu mine”

“Băiatul patronului de la Ferrari, Aly, era și el în juriu. El mă plăcea foarte tare și le spunea celor din delegație că vrea să se însoare cu mine. Ei i-au spus că nu se poate, că e Securitatea din România, dar el a venit într-o seară și a zis că mă ia. Un coregraf și cu maestrul Paraschiv Oprea m-au închis într-un dulap. Eu țipam că nu mai pot să respir și mor, iar ei se luptau cu Aly. Nu a reușit să mă ia, dar m-am speriat foarte tare. A sunat mult, a venit în România, dar pe mine nu m-a interesat, eu eram îndrăgostită de ansamblu”.

Sursă foto: Facebook